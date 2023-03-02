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طرح فراخ برازيلي مجمدة في المصرية لتجارة الجملة (صور)

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بسعر 65 جنيه للكيلو الواحد

طرح فراخ برازيلي مجمدة في المصرية لتجارة الجملة (صور)
محمد مجدي

محمد مجدي

3:59 م, الخميس, 2 مارس 23

أكد مجدي حسين مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة في محافظة الفيوم طرح فراخ برازيلي مجمدة في فروع الشركة بسعر 65 جنيه للكيلو الواحد.

جريدة المال

وقال حسين في تصريحات ل المال على هامش جولة تفقدية في محافظة الفيوم تم طرح من 15 الي 20 كرتونة فراخ برازيلي في 9 فروع تجزئة للشركة في الفيوم، وتتراوح وزن الفرخة الواحدة من 1 كيلو الي 1300 جرام .

جريدة المال

من جهته أوضح علي حسن مدير عام الرقابة بمديرية تموين الفيوم أنه تم تحديد عدد فرختين فقط لكل مواطن، وذلك لإتاحة اكبر قدر ممكن من الفراخ البرازيلي للمواطنين.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية طرحت فراخ برازيلي مجمدة في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة.

ويتم بيع الدواجن البرازيلية المجمدة في جميع فروع التجزئة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومعارض أهلا رمضان.

محمد مجدي

محمد مجدي

3:59 م, الخميس, 2 مارس 23