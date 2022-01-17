طرح فئة جديدة من سيارات «فيات تيبو».. تعرف على السعر والمواصفات

أخطرت شركة «داينامكس للتوزيع»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «فيات» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بطرح فئة جديدة من طراز «فيات تيبو» المنتمية لفئة السيارات “السيدان” بسعر يصل إلى 340 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وقال أحد موزعي سيارات «فيات»، إن الوكيل المحلي للعلامة الإيطالية أبلغ بعض الموزعين عن قيامة بتوريد فئة جديدة من طرازات «فيات» لتنضم لقائمة الفئات المطروحة منها محليًا.

وأضاف أن تلك الخطوة ستعزز من فرص تسويق السيارة داخل السوق المحلية خاصة مع تقديم الفئة الجديدة بمجموعة من التجهيزات والمواصفات المتعددة التى ستتناسب مع متطلبات شريحة كبيرة من المستهلكين.

وتوقع أن ترتفع مبيعات سيارات «فيات» في مصر تزامنًا مع اتجاه وكيلها المحلي «داينامكس» بالتوسع في طرح الفئات والموديلات الجديدة المنتمية لمختلف الشرائح السعرية.

ينتمي طراز «فيات تيبو» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات «أوتوماتيك».

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «فيات»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم الفئة الجديدة من طرازات «فيات تيبو» – «T/L» – بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان والسلامة ومن أبرزها «وسائد هوائية أمامية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD- برنامج التوازن الإلكتروني ESP- نظام مراقبة ضغط الإطارات – حساسات ركن أمامية وخلفية».

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها «مثبت سرعة – مصابيح ضباب أمامية وخلفية – تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية – كاميرا خلفية – زر تشغيل/ إيقاف المحرك – مرايات جانبية كهربائية قلبة للطي – زجاج خلفي كهربائي – مرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم – تكييف هواء أوتوماتيك – طاقم اكسسوارات من الكروم – – مقابض الأبواب من النيكل كروم – مسند يد خلفي – جنوط رياضية 17 بوصة».

كما تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عجلة قيادة متعددة الوظائف – زر خاص للتحكم في النظام الصوتي – شاشة عدادات ديجيتال – شاشة وسائط وسائط تعمل باللمس 10 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة الهواتف المحمول أندوريد أوتو وآبل كار بلاي – بلوتوث – مدخل USB خلفي – مخرج AUX – جهاز تحديد المواقع (GPS)، وغيرها».