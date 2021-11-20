طرح فئات جديدة من سيارات «ستروين C4».. تعرف على الأسعار

تقدم بأسعار تبدأ من 409.9 إلى 464.9 ألف جنيه

أعلنت الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «ستروين» في مصر، عن طرح فئات جديدة من سيارات «ستروين C4» داخل السوق المحلية.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «المصرية الأوروبية للسيارات»، قدرت أسعار طرازات «ستروين C4» الفئة الأولى «Feel» بنحو 409.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية « Feel Blue Interior» بقيمة بلغت 414.9 ألف.

وحددت أسعار سيارات «ستروين C4» الفئة الثالثة «Shine» بنحو 459.9 ألف جنيه، والفئة الرابعة «Shine RED Interior» بـ464.9 ألفًا.

ينتمي طراز «ستروين C4» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 155 “حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل ركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «ستروين»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم / ساعة، في غضون 9.3 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.