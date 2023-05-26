طرح عدد من الوحدات الخدمية داخل مجمعي «ميرغم» الصناعي بالإسكندرية و«البحر الأحمر» للاستغلال

ضمن خطة الدولة للتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة، قامت هيئة التنمية الصناعية بطرح عدد من الوحدات الخدمية داخل المجمع الصناعي بمنطقة ميرغم الصناعية بالإسكندرية، ومجمع البحر الأحمر.

وحددت الهيئة جلسة 10 يوليو المقبل لفض المظاريف الفنية، حيث تم الطرح بموجب القانون رقم 182 لسنة 2018 بالنسبة للوحدات المطروحة بمجمع ميرغم بالاسكندرية.

وحسب كراسة الشروط والتي اطلعت عليها المال، فان الوحدات تتمثل في طرح مبنى لبنك ومبنى أداري ومنافذ بيع.

واشترطت للتقدم للمزايدة في البنوك التي تعمل بالسوق المصرية فقط، وحاصلة على ترخيص قانون البنك المركزي رقن 194 لسنة 2020 وتقوم بتقديم خدمة تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

فيما أكدت الهيئة أنه يمكن لكل المنشآت التي ترغب في الحصول على مقر اداري لها داخل المجمع الصناعي، سواء كانت تلك المنشآت تعمل داخل المجمع الصناعي بميرغم أو خارجة، وكذا المنشآت التي تعمل بمنافذ البيع.

ويتحمل صاحب العطاء كل تكاليف إعداد وتقديم عطائه، وكل ما يتعلق به من مهام، ولا تتحمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأي

حال من الأحوال أية مسئولية عن تلك التكاليف بغض النظر عن نتيجة العملية.

وحسب كراسة الشروط، فإنه من المقرر أن تتم المزايدة على مبنى واحد لأحد البنوك، حيث يقع على مساحة 160 مترا بواقع دورين.

أما الوحدات الإدارية فتصل إلى 16 وحدة بمساحات مختلفة، بينما تصل وحدات منافذ البيع إلى 14 وحدة.

ومن المقرر أن يتم إيجار تلك الوحدات الى 5 سنوات، ويجوز للهيئة أن تقوم بمد مدة الايجار للوحدة محل الايجار لمدة مماثلة أو لعدة مرات، على أن يكون هناك زيادة سنوية تصل الى 10% من قيمة التعاقد التراكمية.

وكانت قد قامت انتهت الحكومة من إجراءات طرح المجمع الصناعى فى محافظة الإسكندرية “مرغم2” عام 2019 والذى يتيح 204 وحدة صناعية بمساحة 144 متر مربع بمجمع مرغم2 بالإسكندرية، وكذلك أعلن عن بدء طرح مجمع بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر 218 وحدة صناعية بمساحة 336 متر مربع وقتها.

الوحدات الصناعية الجديدة فى مرغم2 تصل مساحتها إلى 144 متر مربع وهناجر بمساحة 96 و 48 متر مساحات شحن وتفريغ، ويخصص هذا المجمع للصناعات البلاستيكية ومدخلات الإنتاج اللازمة لصناعة البتروكيماويات ومنتجات بلاستيكية قابلة للتحلل مراعى فيها استبعاد الأنشطة الصناعية التى بها تشبع فى السوق المحلى.

ويتميز مجمع مرغم 2 والمخصص للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية، بموقع جغرافى متميز يجعله قريبًا من كل الطرق والمرافق، حيث يقع بطريق النهضة منطقة البتروكيماويات بالعامرية التى تبعد حوالى 37 كم عن مدينة الإسكندرية، كما أنه مجهز بالتراخيص اللازمة لبدء النشاط التصنيعى ، حوافز تشجيعية وعلى رأسها تسهيل رخصة التشغيل وإتاحة كافة المبانى الخدمية والإدارية ومنافذ البيع وأماكن الانتظار، وحوافز مرنة لسداد سعر الوحدة.

كما تم طرح الوحدات الخدمية داخل المجمع الصناعي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر.

وتضمنت تلك الوحدات المقرر اجراء مزايدة عليها بنك عبارة عن أرضي ودور أول، بالاضافة الى 12 مبنى اداري على مساحة 3 أدوار، وعدد واحد سوبر ماركت، ومطعم، وكافتيريا، و32 منفذ بيع، وعدد 6 صالة عرض دور أرضي.

ومن المقرر اجراء المزايدة يوم 19 يوليو المقبل، بمقر هيئة التنمية الصناعية.

يذكر أن مجمع مجمع البحر الأحمر «الغردقة» يضم قرابة 218 وحدة صناعية جديدة على مساحة أكثر من 40 فدانا، ويضم 18 هنجر تبلغ مساحة الهنجر الواحد 3 آلاف متر مسطح، ويتاح وحدات بمساحة 231 متر و105 متر كمساحات شحن وتفريغ.

مجمع الغردقة بالبحر الأحمر مخصص للصناعات المرتبطة بأنشطة السياحة، حيث يضم وحدات للصناعات الغذائية التى تحتاجها الفنادق، مثل المعجنات والحلويات وغيرها من منتجات التغذية، وكذلك أنشطة الصناعات الكيماوية والهندسية والمنسوجات والملابس الجاهزة، وجرى التنسيق مع أصحاب الوحدات الصناعية العاملين بالقطاع غير الرسمى لإتاحة وحدات لهم داخل المجمع.