طرح عدد من المزارع السمكية والزراعية للاستغلال أمام القطاع الخاص

قامت الإدارة المركزية لشئون محطات البحوث والتجارب الزراعية بمحطة البحوث الزراعية بكوم أمبو بمحافظة أسوان، بطرح مساحة تقترب من 60 فدانا بأرض الرملية.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أنه من المقرر أن يتم منح حق الانتفاع بالمزرعة، لزراعتها بالمحاصيل بطريق المزاد المحلي، وذلك بتأمين قدره 25 ألف جنيه.

وفي نفس الصدد، قام جهاز تنمية وحماية الثروة السمكية بطرح مزرعة جهة الشيخ ضرغام بمحافظة دمياط على مساحة 40 فدانا.

وتقرر أن يتم التعاقد لمدة 5 سنوات على أن يتم زيادة قيمة القسط بواقع 5% سنويا .

ونصت كراسة شروط المزايدة على أن يلتزم الراسي عليه المزاد بتطهير النباتات المائية باستمرار داخل المساحة محل الطرح، كما يلتزم الراسي عليه المزاد بعدم استخدام أي معدة تطهير للنباتات الا بعد أخذ تصريح من الجهات المسئولة.

كما يلتزم الراسي عليه المزايدة استغلال في الاستزراع السمكي دون إقامة منشآت الا بتصريح من الهيئة ويحظر عليه استخدام الحيوانات النافقة أو الطيور أو مخلفات المجازر في تغذية الاسماك أو أي مواد ضارة بالصحة أو البيئة وفي حالة المخالفة يتم فسخ التعاقد.

ويلتزم الراسي عليه المزايدة بفتح سجلات لمتابعة الاعمال بالمزرعه بها كافة البيانات المتعلقة بادارة المزرعة من زريعة وأعلاف وكل ما يخص المزرعة ويتم مراجعتها من الهيئة وختمها من المنطقة المختصة وتقديمها عند الطلب من مسئولي الهيئة.

كما طرح الجهاز مزرعة سمكية بجهة الشيخ ضرغام بمحافظة دمياط على مساحة 36 فدان.

وتقرر أن يكون التعاقد لمدة 5 سنوات وبزيادة قدرها 5%، على أن يلتزم على الراسى عليه المزايدة استغلال المساحة في الاستزراع السمكي دون إقامة منشآت إلا بتصريح من الهيئة ويحظر عليه استخدام الحيوانات النافقة أو الطيور أو مخلفات المجازر في تغذية الاسماك أو أي مواد ضارة بالصحة أو البيئة وفي حالة المخالفة يتم التعاقد.

كما يتم تنفيذ كل الخطوات بعملية الطرح والتقدم والتقييم طبقا لاحكام قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة واللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه يلتزم من ترسو عليه المزايدة بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الهيئة وقت ابرام العقد وما يرد عليها من تعديلات والاستجابة لكافة متطلبات الهيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة.

كما تم طرح مساحة 48 فدان و14 قيراط والواقعة بجهة الشيخ ضرغام بمحافظة دمياط.

ومن المقرر أن يتم عقد المزايدة يوم 30 مايو الجاري، كما يحظر على من يرسي عليه المزاد إقامة أي حواجز ترابية داخل المساحة المذكورة وفي حالة إقامة هذه الحواجز يتم فسخ التعاقد.

كما يتم تنفيذ كل الخطوات بعملية الطرح والتقدم والتقييم طبقا لاحكام قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.