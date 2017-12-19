طرح عداد كهرباء ذكى مسبوق الدفع عن طريق المحمول

عمر سالم أعلنت شركة جلوبال الترونكس عن طرح عداد كهرباء ذكى يتم شحنه من خلال الهاتف المحمول، وذلك لدعم خطة وزارة الكهرباء للتحول إلى الشبكة الذكية والتوسع فى نشر وتعميم العدادات مسبقة الدفع.وكشف المهندس عبد الله عسل، نائب رئيس الشركة، خلال مؤتمر الطاقة، والذى اختتم أعماله، اليوم، عن أح

عمر سالم





أعلنت شركة جلوبال الترونكس عن طرح عداد كهرباء ذكى يتم شحنه من خلال الهاتف المحمول، وذلك لدعم خطة وزارة الكهرباء للتحول إلى الشبكة الذكية والتوسع فى نشر وتعميم العدادات مسبقة الدفع.

وكشف المهندس عبد الله عسل، نائب رئيس الشركة، خلال مؤتمر الطاقة، والذى اختتم أعماله، اليوم، عن أحدث إصداراتها من العدادات مسبقة الدفع الذكية، والتى تعمل بتقنية الاتصال بلوتوث والتي تمكِّن المشترك من الاتصال والشحن وتبادل البيانات مع عداد الكهرباء الخاص به من خلال جهاز الهاتف المحمول الشخصي.

وأضاف أن العداد يمتاز بإمكانية الاتصال بالهاتف المحمول من خلال تقنية البلوتوث مما يسمح للمشترك بشحن العداد باستخدام هاتفه المحمول فى أى وقت طوال اليوم ومن داخل المنزل دون الحاجة إلى التوجه لمراكز الشحن الخاصة بشركات الكهرباء.

ويقوم المشترك بتحميل تطبيق على هاتفه المحمول وتشغيله. ومن مزايا العداد الجديد أن عملية الشحن يمكن أن تتم حتى لو كان العداد بعيدًا عنه. ويمكن للمشترك الاستعلام عن الرصيد المتبقى على العداد على شاشة الهاتف للتاكد من وصول رصيد الشحن بنجاح.