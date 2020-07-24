طرح شواطئ العجمي في مزايدات علنية للاستغلال 5 أغسطس المقبل

قيمة تأمين مؤقت ٢٥ ألف جنيه لشاطئ الدخيلة و٤٠ ألفًا لشاطئ السلام.

طرحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والإدارة العامة للشئون المالية بمحافظة الإسكندرية، شاطئ الدخيلة الشرقي، وشاطئ السلام بمنطقة العجمي، غرب المحافظة للاستغلال خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتقام جلسة استغلال الشواطئ الأربعاء الموافق الخامس من أغسطس المقبل، بقيمة تأمين مؤقت ٢٥ ألف جنيه لشاطئ الدخيلة، و٤٠ ألف جنيه لشاطئ السلام.

على جانب آخر من المقرر طرح مزايدة أخرى لتشغيل معدات الجيت سكي، علي بعض الشواطئ التي تدار بمعرفة المحافظة، بقيمة تأمين مؤقت ٢٠٠ ألف جنيه، بالسادس من أغسطس، وطرح حق استغلال ٢ كافيتريا باستاد الإسكندرية بقيمة تأمين ١٠ آلاف جنيه لكل منهما في جلسة التاسع من أغسطس المقبل.