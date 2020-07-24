الإسكندرية

طرح شواطئ العجمي في مزايدات علنية للاستغلال 5 أغسطس المقبل

قيمة تأمين مؤقت ٢٥ ألف جنيه لشاطئ الدخيلة و٤٠ ألفًا لشاطئ السلام.
مها يونس 5:44 م, الجمعة, 24 يوليو 20 5:44 م, الجمعة, 24 يوليو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

طرحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والإدارة العامة للشئون المالية بمحافظة الإسكندرية، شاطئ الدخيلة الشرقي، وشاطئ السلام بمنطقة العجمي، غرب المحافظة للاستغلال خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتقام جلسة استغلال الشواطئ الأربعاء الموافق الخامس من أغسطس المقبل، بقيمة تأمين مؤقت ٢٥ ألف جنيه لشاطئ الدخيلة، و٤٠ ألف جنيه لشاطئ السلام.

على جانب آخر من المقرر طرح مزايدة أخرى لتشغيل معدات الجيت سكي، علي بعض الشواطئ التي تدار بمعرفة المحافظة، بقيمة تأمين مؤقت ٢٠٠ ألف جنيه، بالسادس من أغسطس، وطرح حق استغلال ٢ كافيتريا باستاد الإسكندرية بقيمة تأمين ١٠ آلاف جنيه لكل منهما في جلسة التاسع من أغسطس المقبل.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، تخرجت عام 2008، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل بقسم الرياضة ، بدأت العمل في جريدة المال بقسم الإسكندرية وكُلفت بتغطية الأخبار المتعلقة بالمحليات بمديريات وديوان المحافظة وقسمي السياحة والآثار، فضلاً عن تغطية أخبار الجامعة ومكتبة الإسكندرية، وعملت بقسم الإستثمار والنقل المرتبط بأخبار الملاحة بالثغر بالملحق الشهري.

ملف الكاتب مها يونس

اقرأ أيضاً

إجراءات حاسمة لمنع التجمعات خلال شم النسيم في الإسكندرية

المال - خاص 3:06 م, الخميس, 16 أبريل 20

رئيس إدارة مصايف الإسكندرية : بعض الأسر قالوا إنهم نزلوا الشواطئ للترفيه عن أنفسهم

محمد بدر 10:41 م, الجمعة, 27 مارس 20

تطوير محور المحمودية وغرب الإسكندرية يفتح الشهية لمزايدات بيع الأراضى

السيد فؤاد 11:48 ص, الجمعة, 14 فبراير 20

رئيس القابضة للمياه يتابع استعدادات مواجهة الأمطار بالإسكندرية

سحر نصر 8:50 م, الأربعاء, 15 يناير 20

محافظة الإسكندرية تطرح 120 كابينة بكبائن ستانلي للإيجار 3 سنوات

السيد فؤاد 9:18 ص, السبت, 11 يناير 20

للأسبوع الثاني.. استمرار إزالة الإشغالات الحاجبة لرؤية البحر بـ الإسكندرية (صور)

مها يونس 1:19 م, السبت, 28 ديسمبر 19