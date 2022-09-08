طرح شاطئ ستانلي و30 كابينة للمزايدة العلنية للانتفاع 3 سنوات

علمت “المال” من مصدر مُطلع بديوان عام محافظة الإسكندرية، قيام الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بطرح شاطئ ستانلي السياحي الكائن بنطاق حي شرق، للمزايدة العلنية بقيمة تأمين مؤقت تبلغ نحو مليون جنيه، وذلك في جلسة يوم الأربعاء 21 سبتمبر الجاري، للاستغلال 3 سنوات كحق إنتفاع.

كما طرحت “سياحة الإسكندرية” عدد 30 كابينة بشاطئ ستنالي السياحي للانتفاع بقيمة تأمين مؤقت بلغ نحو 5 آلاف جنيه، وذلك بجلسة الاثنين 26 سبتمبر الجاري، وذلك للاستغلال لمدة 3 سنوت.

وعلى صعيد مُتصل تم طرح عملية استغلال المساحة الرملية وشاطئ “أبو العباس” الكائن بنطاق حي الجمرك بمنطقة بحري للمزايدة العلنية بقيمة تأمين مؤقت تبلغ نحو مائتان ألف جنيه، وذلك بجلسة الخميس 22 من سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى طرح استغلال شاطئ فاميي بيتش الغربي الذي يعمل بنظام “الخدمة لمن يطلبها” بنطاق حي العجمي، وذلك بقيمة تأمين مؤقت تبلغ نحو 15 ألف جنيه، بجلسة يوم الأحد 25 من سبتمبر الجاري.

كما طرحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عملية إستغلال منفذ شاطئ الهانوفيل العام بنطاق حي العجمي، بقيمة تأمين مؤقت بلغت نحو خمسة آلاف جنيه، وذلك بجلسة الأحد 25 من سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك بالإضافة إلى قيام محافظة الإسكندرية بطرح عملية بيع خردة التحفظات الموجودة بمبنى ديوان عام المحافظة ومبنى الإذاعة والتليفزيون الملحق بمبنى الديوان العام وذلك بقيمة تأمين مؤقت لكل صنف من الأصناف المتواجد بالمزايدة، بلغ نحو 8 آلاف جنيه وحتى 25 ألف جنيه، كما يُسدد 30% من حساب ثمن البيع فور رسو المزاد، وذلك بجلسة 27 سبتمبر.

كما طرحت محافظة الإسكندرية عملية استغلال 53 محلا بمساكن الكيلو 21 بنطاق حي العجمي للمزايدة العلنية، وذلك بقيمة تأمين مؤقت لدخول المزايدة لكل محل ما بين 510 جنيهات وحتى مبلغ 2100 جنيه، وذلك بجلسة 28 من سبتمبر الجاري، حيث يُسدد التأمين المؤقت طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسات الشروط.

وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات لكل عملية بمقر إدارة التعاقدات بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار محكمة الاستئناف بمدخل سموحة، في حين أن آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الثانية عشر ظهرا بمقر إدارة التعاقدات حتى تاريخ يوم الجلسة، حيث تتم الإجراءات وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.