طرح سيارات «هيونداي كريتا» موديل 2022 بزيادات سعرية.. تعرف على التفاصيل

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن طرح سيارات «هيونداي كريتا» موديل 2022 بزيادات سعرية تصل إلى 5000 جنيه لمختلف الفئات، مقارنة عن الموديل الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «هيونداي»، قدرت أسعار طرازات «كريتا» موديل 2022 الفئة الأولى “SMART” بقيمة بلغت 365 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية “SMART PLUS” بنحو 380 ألفًا، والفئة الثالثة “MODERN” بـ405 آلاف، والفئة الرابعة “ADVANCED” بـ430 ألف جنيه فى السوق المحلية.

ينتمى طراز «هيونداي كريتا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 113 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 144 نيوتن متر.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 12.1 ثانية.