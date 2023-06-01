أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى لـ«هيونداي»، طرح سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2024 التى يتم تقديمها عبر 4 فئات في السوق المحلية.
أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2024
|الفئة
|السعر/ موديل 2023
|السعر/ موديل 2024
|GL
|580
|615
|GL SR
|590
|625
|GL DAB+ABS
|605
|640
|GL HL
|615
|650
وتزود «إلنترا HD» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.
ووفقًا للبيانات المعلنة عن «
ودعمت طرازات هيونداي النترا HD “الفئة الأولى” ببعض المواصفات والتجهيزات؛ من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية- سبويلر خلفي – جنوط 15 بوصة، وغيرها».
وتقدم «إلنترا HD» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «نظام الحماية ضد السرقة – فتحة سقف كهربائية، وغيرها».
وزودت «إلنترا HD» – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، من بينها «وسائد هوائية للسائق – نظام فرامل ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD- وسائد هوائية للسائق للمقاعد الأمامية، وغيرها».
فيما تزيد الفئة الرابعة ببعض المواصفات والكماليات الأخرى، من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية – سبويلر خلفي – فتحة سقف كهربائية – جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».