أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى لـ«هيونداي»، طرح سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2024 التى يتم تقديمها عبر 4 فئات في السوق المحلية.

أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2024

الفئة السعر/ موديل 2023 السعر/ موديل 2024 GL 580 615 GL SR 590 625 GL DAB+ABS 605 640 GL HL 615 650 القيمة بالألف جنيه

وتزود «إلنترا HD» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «

»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

ودعمت طرازات هيونداي النترا HD “الفئة الأولى” ببعض المواصفات والتجهيزات؛ من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية- سبويلر خلفي – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

وتقدم «إلنترا HD» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «نظام الحماية ضد السرقة – فتحة سقف كهربائية، وغيرها».

وزودت «إلنترا HD» – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، من بينها «وسائد هوائية للسائق – نظام فرامل ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD- وسائد هوائية للسائق للمقاعد الأمامية، وغيرها».

فيما تزيد الفئة الرابعة ببعض المواصفات والكماليات الأخرى، من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية – سبويلر خلفي – فتحة سقف كهربائية – جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».