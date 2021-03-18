طرح سيارات «هوندا سيتي 2021» بسعر 345 ألف حنيه

طرحت شركة «النيل للتجارة والهندسة – الفطيم مصر» الوكيل الحصري للعلامة اليابانية «هوندا» فى مصر، اليوم، الجيل الخامس من سيارات هوندا سيتي 2021 عبر تقديم فئة واحدة بسعر 345 ألف جنيه.

وقال شريف محمود، العضو المنتدب للشركة، إن تقديم الطراز الجديد “سيتي 2021” يأتي ضمن استراتيجية “هوندا الفطيم” التي ترتكز علي تعزيز وتنافسية العلامة اليابانية في مصر.

وأضاف على هامش مؤتمر صحفي أن الشركة تحرص علي تلبية متطلبات السوق المحلية من الموديلات المختلفة، ولاسيما رفع مستوى خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء.

وأشار إلي أنه من المرتقب افتتاح فرعا جديدا للعلامة اليابانية الذي يشمل صالة عرض ومركز لاعمال الإصلاحات والصيانات بمنطقة السادس من أكتوبر خلال الفترة المقبلة.

هوندا سيتي 2021

وينتمي طراز «هوندا سيتي » لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 121 “حصان” وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقا للبيانات المعلنة عن «هوندا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 21.1 كم/ متر.

مواصفات هوندا سيتي 2021

تقدم سيارات هوندا سيتي موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها “عدد 2 وسادة هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني مع خاصية التحكم فى الجر Hill Start Assist، نظام مراقبة ضغط الإطارات”.

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها “جنوط رياضية 15 بوصة، مصابيح أمامية هالوجين، امكانية تشغيل المحرك من خلال الريموت، ومثبت السرعة، وخاصية الدخول الذكي، وزر تشغيل المحرك، وامكانية فتح الشنطة الخلفية بدون استخدام المفتاح، وكاميرا خلفية، وعجلة القيادة متعددة المهام، ومرايات جانبية كهربائية، ومصد خلفي، ومكييف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية، إمكانية طي المقاعد الخلفية””.

كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالربط عبر التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وويب لينك، عدد 2 مدخل USB)، وغيرها.

وتحتوى طرازات «سيتي 2021» الفئة الثانية على كافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها “جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب LED، ومرايات جانبية كهربائية Sporty Black، ومصعد خلفي رياضي، وعجلة القيادة مزودة مبدل للسرعات من خلال عجلة القيادة، وغيرها”.