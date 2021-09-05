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طرح سيارات «هوندا أكورد» فيس ليفت في مصر.. تعرف على السعر والمواصفات

تقدم بسعر 679 ألف جنيه
أحمد عوض 1:58 م, الأحد, 5 سبتمبر 21 1:58 م, الأحد, 5 سبتمبر 21

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أعلنت شركة «النيل للتجارة والهندسة» إحدى شركات مجموعة “الفطيم مصر” – الوكيل الحصري للعلامة اليابانية «هوندا» في مصر، عن طرح سيارات «هوندا أكورد» – فيس ليفت – عبر فئة واحدة بسعر يصل إلى 679 ألف جنيه في السوق المحلية.

ينتمى طراز «هوندا أكورد» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سي، ينتج قوة 188 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 260 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «هوندا» تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 7.5 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4881 مم
العرض1861 مم
الارتفاع1450 مم
سعة الشنطة الخلفية472 لتر
سعر هوندا اكورد

مواصفات هوندا أكورد

تقدم سيارات “هوندا أكورد” بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكترونى للفرامل EBD، وأنظمة التوازن الإلكتروني ESP، ومساعدة الفرامل عند الطوراي EBA، ونظام مساعدة عن المنحدرات HSA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات”.

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وزودت بالعديد من التجهيزات ومن أبرزها “جنوط 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وشاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصة، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، نظام تثبت سرعة، فتحة سقف، ونظام الذكي لركن السيارة”.

  • هوندا أكورد 2021
  • هوندا أكورد 2021

دعمت طرازات «أكورد» ببعض الكماليات الأخرى “ونظام الدخول الذكي، وفرامل يد كهربائية، ونظام ترفيهي مكون من 4 سماعات وبلوتوث، وكاميرا خلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف يمكن من خلالها التحكم في مستوى الصوت، ومكيف هواء أتوماتيك، ومساند أمامية وخلفية”.

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تضمنت أبرز التعديلات التى أدخلت على طرازات «هوندا أكورد» – فيس ليفت – تغير شكل الجنوط، وشاحن لاسلكي للهواتف المحمولة، وطي المرايات الجانبية كهربائيًا، وخاصية تذكير للمقاعد الخلفية عند غلق محرك السيارة، وغيرها”.

هوندا أكورد فيس ليفت
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بقلم أحمد عوض

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