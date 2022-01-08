طرح سيارات «نيسان قاشقاي 2022» في مصر

أعلنت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، عن طرح الجيل الجديد من طرازات «نيسان قاشقاي 2022» عبر 3 فئات داخل السوق المحلية.

ينتمي طراز «قاشقاي» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1300 سي سي “تيربو”، ينتج قوة قدرها 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة في غضون 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك المركبة من الوقود نحو 6.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

بأسعار تبدأ من 430 ألف جنيه



أسعار نيسان قاشقاي 2022

أعلنت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، عن أسعار سيارات نيسان قاشقاي 2022 الفئة الأولى «Visa» بقيمة بلغت 430 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Accenta» بنحو 465 ألفا، والفئة الثالثة «Tekna» بـ505 آلاف جنيه داخل السوق المحلية.

مواصفات نيسان قاشقاي 2022

زودت سيارات «نيسان قاشقاي 2022» – الفئة الأولى Visa – بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق و توزيع الكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، و فرامل يد كهربائية، وتنظيم مؤازرة الفرامل الإلكتروني، ونظام العزم التفصيلي لتماسك السيارة على الطريق، نظام تحذير لاحزمة الأمان الأمامية والخلفية، نظام الفرامل المؤقت».

دعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «نظام مثبت سرعة، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، مفتاح ذكي – إمكانية دخول السيارة بدون مفتاح، وبرنامج قيادة متعددة، ومصابيح ضباب led أمامية وخلفية – مصابيح LED نهارية- مصابيح LED كاملة، وقضبان سقف».

تقدم ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «مرايات كهربائية وأتوماتيكيًا للطي، شاشة معلوماتية بلوحة العدادات ٧ بوصة، ومكيف مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وفرش المقاعد من القماش، مسند يد أمامي وخلفي، و وجنوط رياضية ١٧ بوصة، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية، ومخارج USB خلفية للشحن، وغيرها





نيسان قاشقاي 2022

زودت طرازات «قاشقاي» – الفئة الثانية بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «نظام الفرامل الطارئة الذكي وفرامل طوارئ للتوقف قبل الأصطدام، ونظام التنبيه من الخروج عن الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وجهاز تحذير المسافة الأمامي والخلفية، ونظام تفعيل الإضاءة العالمية أوتوماتيكيًا».

وتحتوى تلك الفئة على بعض التجهيزات الأخرى ومن أبرزها «حساسات ركن امامية وخلفية، وحساسات ضوء ومطر، وفتحة سقف بانوراما زجاجي، وزجاج خلفى داكن اللون، ومرايات داخلية ذاتية التعتيم، وعجلة القيادة مكسو بالجلد، وشاشة وسائط ٨ بوصة مدعمة بالاتصال عبر أجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي – كاميرا للرؤية الخلفية، وتكييف هواء ثنائي المناطق، وغيرها»

تقدم سيارات «نيسان قاشقاي» – الفئة الثالثة – بكافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «نظام مثبت السرعة الذكي، إضاءة أمامية متأقلمة، ونظام الكشف عن النقاط العمياء عن الركن، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بذاكرة تخزين، وكاميرات ٣٦٠ درجة، وامكانية ضبط مستوى المقاعد كهربائيًا مزودة بسخانات مع تزويدها، ونظام دعم القطنية بمقعد السائق، خاصية التدليك والتدفئة بالمقاعد الأمامية، وشاشة وسائط ٩ بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول آبل كار بلاي، وفرش المقاعد من الجلد “النابا”، و شاشة عدادات 12.3 بوصة، و جنوط رياضية 19 بوصة، وغيرها».