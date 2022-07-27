طرح سيارات «لادا جرانتا» موديل 2023 في مصر.. تعرف على السعر والمواصفات

أعلنت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «بي واي دي، ولادا» في مصر، عن طرح سيارات لادا جرانتا موديل 2023 التى يتم تقديها عبر 3 فئات داخل السوق المحلية.

حددت أسعار طرازات لادا جرانتا موديل 2023 الفئة الأولى «M/T» بقيمة بلغت 215 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T» بـ245 ألفًا، والفئة الثالثة «A/T LB» بـ250 ألف جنيه خلال يوليو الحالى.

ينتمي طراز «جرانتا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 98 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «لادا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية.

يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات لادا جرانتا 2023

دعمت سيارات لادا جرانتا – الفئة الأولى «M/T» – ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعد للفرامل BAS».

تقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مصابيح ضباب أمامية، وزجاج أمامي كهربائي مع خاصية التحكم في فتح وغلق النوافذ عبر الريموت، ونظام عزل كامل للضوضاء، وجنوط 14 بوصة، وغيرها».

لادا جرانتا 2022

دعمت طرازات «جرانتا» – فئة «A/T» – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED، وطي المرايات الجانبية كهربائيًا، وغيرها».