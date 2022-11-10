طرح سيارات «كاديلاك ليريك» الكهربائية بالكامل في مصر

أعلنت شركتا “جنرال موتورز” و”المنصور للسيارات”، اليوم، عن إعادة طرح العلامة الأمريكية «كاديلاك» الفاخرة في مصر، عبر سيارة طراز “ليريك” الكهربائية بالكامل.

قال محمد منصور، رئيس مجلس إدارة شركة “المنصور للسيارات”: “إطلاق كاديلاك ليريك لمحة مثيرة عن مستقبل أنظف وأكثر اخضرارًا لمصر، وذلك من خلال مشاركة شركته وجنرال موتورز كشريكين رئيسيين في أهم مؤتمر للمناخ في العالم COP27، وقد دخلت الشركتان العظيمتان في شراكة لأكثر من 40 عامًا، وهذه لحظة مهمة أخرى في علاقتنا طويلة الأمد”.

من جانبه، أكد شيلبان أمين، رئيس جنرال موتورز للعمليات الدولية: “ليس هناك شك في أن مستقبل السيارات في العالم كهربائي.

وأضاف أمين: “أن الابتكار هو جوهر علامة كاديلاك، وبفضل شراكتنا مع شركة المنصور للسيارات، فإنه ليس لدينا أدنى شك بأن كاديلاك لديها الإرث والخبرة لجعل ذلك المستقبل حقيقة في مصر في أقرب وقت، وذلك لتحقيق الوعد الذي قطعناه على أنفسنا بتقديم تجربة قيادة جديدة واستثنائية تمامًا، والتي ستعيد تعريف ما نريده ونحتاجه من سياراتنا الفاخرة”.

تقديم 5 طرازات كهربائية من «كاديلاك» في مصر بحلول عام 2025

أكدت شارون نيشي، المديرة التنفيذية لشركة جنرال موتورز في مصر وشمال إفريقيا قائلة: “كاديلاك لها تاريخ لامع في مصر، وخاصة منذ العصر الذهبي للسينما المصرية، عندما كانت كاديلاك هي التعريف الأمثل للفخامة، ويسعدنا أن نعلن عن عودة كاديلاك إلى مصر بتشكيلة سياراتها الجديدة كليًا التي تعمل بالكهرباء بالكامل اعتبارًا من عام 2023.

وقالت “تعد مصر من أهم أسواق جنرال موتورز في أفريقيا والشرق الأوسط لتقديم علامتنا التجارية الفاخرة كعلامة تجارية تعمل بالكهرباء بالكامل في عامها الـ120، حيث يمثل ذلك علامة فارقة بالنسبة لنا، ولا يسعنا الانتظار لبدء رحلتنا مع عملاء السيارات الفاخرة في مصر”.

وكشفت عن تبني الشركة خطة لطرح 5 طرازات كهربائية من «كاديلاك» في مصر بحلول 2025.

وأوضحت أن إطلاق «كاديلاك» الكهربائية يمثل تقديم أول علامة تجارية كهربائية بالكامل في مصر.

في سياق متصل، أوضح أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات: “كاديلاك ملتزمة بتقديم تجربة عملاء متطورة من الدرجة الأولى إلى السوق المصري، وهو ما حرصت عليه شركة المنصور للسيارات منذ إنشائها، حيث تواصل الشركة الرائدة في السوق تقديم منتجات وخدمات وتقنيات مبتكرة للمستهلكين المصريين المميزين”.

وأشار إلى أن الاتجاه العالمي يسير نحو إنتاج وطرح السيارات صديقة البيئة والتى تقدر بحوالى 10 ملايين وحدة بنهاية العام الماضى، بزيادة قدرها 10% عن العام السابق.

وذكر أن التوقعات تشير بوصول عدد السيارات الكهربائية إلى 145 مليون مركبة بحلول 2023.

وأكد أن الشركة لديها خطة للعمل على لاتخاذ مصر قاعدة لصناعة السيارات الكهربائية في المنطقة، والتى من خلالها يتم التصدير للأسواق الخارجية.

وتعتزم كاديلاك أن تقدم جميع موديلات سياراتها إلى كهربائية بالكامل بحلول عام 2030 على مستوى العالم، حيث تتقدم ليريك المسيرة لتحول العلامة التجارية المرادفة للرفاهية الأمريكية والابتكار، وقد تم الإعلان عن هذا المستقبل الكهربائي بالكامل لكاديلاك في مصر في مؤتمر COP27 العالمي للاستدامة في شرم الشيخ، حيث كانت ليريك جزء من أسطول جنرال موتورز التجريبي الذي يستخدمه الحاضرون والضيوف أثناء فعاليات المؤتمر.

تعد كاديلاك رمزًا حقيقيًا للسيارات الفاخرة ذات التراث الذي يمتد إلى 120 عامًا، وسيستمر مستقبلها الكهربائي بالكامل في وضع العلامة التجارية في طليعة التقدم التكنولوجي والرفاهية للعملاء، حيث تستثمر كاديلاك في مستقبل النقل الفاخر من خلال سلسلة من السيارات الكهربائية الجديدة المثيرة، بما في ذلك كاديلاك ليريك التي بيعت بالكامل في غضون ساعتين من إطلاقها للعملاء في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

مواصفات كاديلاك ليريك الكهربائية

تدعم منصة بطاريات Ultium المتطورة والمرنة بالكامل التي تقدمها جنرال موتورز رؤية كاديلاك وليريك الكهربائية المستقبلية، حيث تقدم أداء ونطاق قيادة يتجاوز العديد من السيارات التي تعمل بالبنزين.

وستتوفر كاديلاك ليريك بتقنيات رائدة وقدرات أداء مثيرة بفضل التصميم الكهربائي المخصص للسيارة، حيث توفر حزمة البطارية المكونة من 12 وحدة و 102 كيلوواط / ساعة ونظام Ultium للدفع الرباعي بالكامل السيارة بقوة 500 حصان و610 نيوتن من عزم الدوران، بالإضافة إلى مدى يصل إلى 500 كيلومتر تقريبًا مع الشحن الكامل1، كما توفر ليريك أيضًا شحنًا عالي السرعة يعتمد على التيار المستمر، مما يتيح للعملاء السير لحوالي 125 كيلومترًا من خلال الشحن الكهربائي لمدة 10 دقائق2، و265 كيلومترًا من خلال الشحن الكهربائي لمدة 30 دقيقة3.

تصميم السيارة الداخلي أنيق وبسيط، مع التركيز على عناصر التصميم الثانوية، بما في ذلك الأنماط المعقدة المحفورة بالليزر في الخشب فوق الديكور المعدني، وهو ما لم يحدث من قبل، وتعد شاشة LED الكبيرة المنحنية إلى جانب الشبكة الكريستالية السوداء المميزة من العناصر الرئيسية التي توضح قدرة مصممي السيارة على الدمج السلس بين التكنولوجيا المتقدمة والشكل الجمالي والإضاءة الرائعة والديكور.

وبناء على اختبار جنرال موتورز، فان تقديرات وكالة حماية البيئة ليست متاحة بعد، وسيختلف النطاق الفعلي بناء على عدة عوامل، بما في ذلك درجة الحرارة والتضاريس وعمر البطارية وتحميل السيارة واستخدامها وصيانتها.

ويتطلب شحنًا سريعًا للتيار المستمر مُركبًا بشكل احترافي عبر محطة الشحن CCS-2 المتخصصة.

وستختلف فترات الشحن الفعلية بناء على حالة البطارية وخارج الشاحن وإعدادات السيارة ودرجة الحرارة الخارجية.