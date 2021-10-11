سيــارات

طرح سيارات «فيات 500X» موديل 2022 بزيادات سعرية تصل إلى 25 ألف جنيه

تقدم بأسعار تبدأ من 409.9 إلى 509.9 ألف جنيه لمختلف الفئات
أحمد عوض 2:39 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21 2:39 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

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أعلنت شركة «داينامكس للتوزيع» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «فيات» في مصر، عن أسعار سيارات «فيات 500X» موديل 2022 التى شهدت زيادات تتراوح بين 15 و25 ألف جنيه لمختلف الفئات داخل السوق المحلية.

وارتفعت أسعار طرازات «فيات 500X» الفئة الأولى «Entry» إلى 409.9 ألف جنيه، بدلًا من 384.9 ألفًا سابقًا.

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وقفزت أسعار سيارات «فيات 500X» الفئة الثانية «H/L» إلى 454.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 434.9 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «فيات 500X» موديل 2022 الفئة الثالثة «Sport» إلى 509.9 ألف جنيه، بدلًا من 494.9 ألفًا.

وتنتمي السيارة لفئة الطرازات الرياضية “الكروس أوفر”، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فيات» تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود، نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم أحمد عوض

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