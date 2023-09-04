طرح سيارات «شيري تيجو 7 برو» موديل 2024

طرحت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى لـ«هيونداي»، سيارات شيري تيجو 7 برو موديل 2024 والتي يتم تقديمها عبر فئتين في السوق المحلية.

أسعار شيري تيجو 7 برو موديل 2024

الفئة السعر Baseline مليون جنيه H/L مليون و100 ألف

وتنتمي «تيجو 7برو» إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 154 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

وتقدم السيارة ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «4 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكتروني ESP – نظام المساعدة عند صعود المرتفعات HLA – نظام قياس ضغط الإطارات – فرامل يد كهربائية، مثبت سرعة»

ودعمت طرازات «تيجو 7 برو» بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح مع إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – حساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية مصابيح أمامية وخلفية LED مع وجود أضواء نهارية – مرايات جانبية كهربائية – عجلة القيادة متعددة الوظائف – ومكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – زجاج كهربائي، وجنوط رياضية 18 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية – بلوتوث – شاشة وسائط 10 بوصة مدعومة بالربط عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو و آبل كار بلاي – مدخل USB وAUX، خاصية التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة، وغيرها».

وتزيد- الفئة الثانية- ببعض التجهيزات الإضافية، من بينها «6 وسائد هوائية – نظام مراقبة الجر TPMS- حساسات ركن أمامية – مصابيح ضباب أمامية – خاصية فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًا – مرآة داخلية بخاصية التعتيم – مكيف هواء ثنائي المناطق – شاحن لاسلكي».

ودعمت تلك الفئة أيضًا ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «فتحة سقف بانوراما – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مقعد السائق كهربائيًا – فرش المقاعد من الجلد – إمكانية طي المقاعد الخلفية – سخانات بالمقاعد الأمامية وغيرها».