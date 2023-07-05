طرح سيارات «شانجان CS55 بلس» موديل 2024.. تعرف على السعر والمواصفات

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى لـ«شانجان»، عن طرح سيارات شانجان CS55 بلس موديل 2024 التى يتم تقديمها عبر 3 فئات فى السوق المحلية.

أسعار شانجان CS55 بلس 2024

الفئة السعر Elite مليون و15 ألف Premium مليون و90 ألف Flagship مليون و140 ألف

وتزود «شانجان CS55 بلس» بمحرك رباعى الأسطوانات سعة بمحرك 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 185 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيتون/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات “أوتوماتيك”.

وتقدم السيارة بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني – فرامل يدوية كهربائية EPD – نظام تجاوز الفرامل BOS».

ودعمت «شانجان CS55 بلس» ببعض التجهيزات الأخرى، من أبرزها «مثبت ومحدد سرعة – مساعد الحارة المرورية – أنظمة مراقبة الإطارات – وضع القيادة البيئية ECO – أنظمة المساعدة على التلال HA – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – مساعد فرامل اليد – خاصية الكشف النقاط العمياء».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، منها «مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – حساسات مصابيح أمامية – حساسات مصر للمساحات الأمامية – مرايات ضم كهربائيًّا مزودة بإشارات – جنوط رياضية 19 بوصة للفئة الأعلى».

ودعمت طرازات «شانجان CS55 PLUS» ببعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية، من بينها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – قفل مركزي – تكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مقعد السائق كهربائيًّا – فتحة سقف بانوراما».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهى مكون من «6 مكبرات صوتية – بلوتوث – التحكم في الراديو عبر عجلة القيادة – مدخل USB – شاشة وسائط 12.3 بوصة – خاصية عرض بيانات الهاتف المحمول عبر شاشة الوسائط، وغيرها».