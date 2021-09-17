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طرح سيارات «سكودا سوبيرب» موديل 2022 بزيادات سعرية.. تعرف على التفاصيل

تقدم بأسعار تبدأ من 520 إلى 850 ألف جنيه لمختلف الفئات
أحمد عوض 1:40 ص, السبت, 18 سبتمبر 21 1:40 ص, السبت, 18 سبتمبر 21

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أعلنت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «سكودا، وسيات» فى مصر، عن طرح سيارات «سكودا سوبيرب» موديل 2022 بزيادات سعرية 5 إلى 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «سكودا»، صعدت أسعار سيارات «سوبيرب» الفئة الأولى «Dynamic» إلى 520 آلاف جنيه، بدلًا من 510 آلاف سابقًا.

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وارتفعت أسعار طرازات «سكودا سوبيرب» الفئة الثانية «Ambition» إلى 585 ألف جنيه، مقارنة بـ575 ألفًا.

وحددت أسعار سيارات «سوبيرب» الفئة الثالثة «SPORT LINE» إلى 645 ألف جنيه، مقابل 635 ألفًا.

وصعدت أسعار طرازات «سوبيرب» الفئة الرابعة «AMBITION 2.0» إلى 710 آلاف جنيه، بدلًا من 705 آلاف.

وقفزت أسعار سيارات «سوبيرب» الفئة الخامسة «SPORT Performance 2.0» إلى 850 ألف جنيه، بدلًا من 835 ألفًا.

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تتوافر «سكودا سوبيرب 2022» عبر إصدارين فى السوق المحلية- النسخة الأولى- مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سَعة 1400 سي سي، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

وتقدم «سوبيرب»- الإصدار الثاني- بمحرك سَعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 220 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 350 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

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بقلم أحمد عوض

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