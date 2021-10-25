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طرح سيارات «ستروين C3 هاتشباك» في مصر.. تعرف على السعر والمواصفات

تقدم بأسعار تبدأ من 304.9 إلى 354.9 ألف جنيه لمختلف الفئات
أحمد عوض 7:27 ص, الأثنين, 25 أكتوبر 21 7:27 ص, الأثنين, 25 أكتوبر 21

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أعلنت الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «ستروين» في مصر، عن طرح سيارات «ستروين C3» فئة «هاتشباك» موديل 2022 عبر فئتين داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات «ستروين C3» الفئة الأولى «Feel» بقيمة بلغت 304.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Shine» بنحو 354.9 ألفًا.

ينتمي طراز «ستروين C3» لفئة الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

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ستروين C3 هاتشباك 2022

الأبعاد الخارجية

الطول3996 مم
العرض1483 مم
الارتفاع1474 مم
ستروين C3

مواصفات ستروين C3 موديل 2022

زودت طرازات «ستروين C3 – الهاتشباك» الفئة الأولى ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – ستائر هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق – توزيع إلكتروني للفرامل – نظام التحكم الإلكتروني في الثبات – نظام المساعدة عند المرتفعات، ونظام التعرف على السرعات، وسنتر لوك، وخاصية تثبيت كراسي الأطفال، وتنبية السائق للاستراحة، ونظام مغادرة الحارة المرورية، وحساسات ركن خلفية، وغيرها».

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وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات «مثبت ومحدد سرعة، ومصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية LED مدعومة بإضاءة نهارية، وشاشات رحلات متعددة المهام، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وإضاءة في الشنطة الخلفية، وإضاءة خلفية ثلاثية الأبعاد، وعجلة القيادة قابلة للتعديل مسكوه من الجلد، خاصية التحكم في مستوى المقاعد الأمامية والخلفية، وجنوط رياضية 15 بوصة، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من “شاشة وسائط 7 بوصة – بلوتوث – التحكم في مستوي الصوت الهاتف المحمول من خلال عجلة القيادة، وغيرها».

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عيوب ستروين C3 هاتشباك
ستروين C3 هاتشباك موديل 2022

ستروين C3 موديل 2022

دعمت طرازات «ستروين C3 – هاتشباك» الفئة الثانية بكافة المواصفات والتجهزيات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «زر تشغيل/ إيقاف السيارة، وكاميرا خلفية، ووإضاءة أمامية أوتوماتيك، وخاصية التتبع بالإضاءة، ضم المرايات الجانبية كهربائيًا ، و مساحات أمامية أتوماتيك، و مصدات هواء، وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

ألوان ستروين C3 هاتشباك 2022

تقدم سيارات «ستروين C3» الهاتشباك فى السوق المحلية عبر 7 ألوان مختلفة- على النحو التالى-؛

ألوان ستروين C3
الأوسمةالأوسمة

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بقلم أحمد عوض

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