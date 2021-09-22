طرح سيارات «ستروين سي إليزيه» موديل 2022 بزيادات سعرية.. تعرف على التفاصيل

تقدم بأسعار تبدأ من 236.9 إلى 265.9 ألف جنيه لمختلف الفئات

أعلنت الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «ستروين» في مصر، عن طرح طرازات «ستروين سي إليزيه» موديل 2022 بزيادات سعرية تصل إلى 2000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

وطبقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «ستروين»، ارتفعت أسعار سيارات «سي إليزيه» الفئة الأولى «Comfort» إلى 236.9 ألف جنيه، بدلا من 234.9 ألأفًا سابقًا.

وصعدت أسعار طرازات «سي إليزه» الفئة الثانية «Exclusive» إلى 265.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 263.9 ألفًا.

ينتمي طراز «ستروين سي إليزيه 2022» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «ستروين» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 10.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 7.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.