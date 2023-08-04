طرح سيارات «رينو أوسترال 2024» في مصر.. تعرف على السعر والمواصفات

تقدم عبر 5 فئات تبدأ من مليون و390 ألف جنيه

طرح سيارات «رينو أوسترال 2024» في مصر.. تعرف على السعر والمواصفات
أحمد عوض

أحمد عوض

6:15 م, الجمعة, 4 أغسطس 23

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات “EIM” الوكيل المحلى لـ«رينو»، عن طرح سيارات رينو أوسترال 2024 والتى يتم تقديمها عبر 5 فئات في السوق المحلية.

أسعار رينو أوسترال 2024

الفئةالسعر
Evolutionمليون و390 ألف
Technoمليون و490 ألف
Iconicمليون و590 ألف
Esprit Alpineمليون و660 ألف
Esprit Alpine
Black Edition		مليون و690 ألف

وتنتمي «رينو أوسترال» إلى فئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1300 سي سي “تيربو”، يخرج قوة قدرها 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر.

أحمد عوض

أحمد عوض

6:15 م, الجمعة, 4 أغسطس 23