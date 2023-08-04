طرح سيارات «رينو أوسترال 2024» في مصر.. تعرف على السعر والمواصفات

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات “EIM” الوكيل المحلى لـ«رينو»، عن طرح سيارات رينو أوسترال 2024 والتى يتم تقديمها عبر 5 فئات في السوق المحلية.
أسعار رينو أوسترال 2024
|الفئة
|السعر
|Evolution
|مليون و390 ألف
|Techno
|مليون و490 ألف
|Iconic
|مليون و590 ألف
|Esprit Alpine
|مليون و660 ألف
|Esprit Alpine
Black Edition
|مليون و690 ألف
وتنتمي «رينو أوسترال» إلى فئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1300 سي سي “تيربو”، يخرج قوة قدرها 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر.