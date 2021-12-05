طرح سيارات «جيب رانجلر 2022» في مصر بسعر يبدأ من 1.8 مليون جنيه

مع فتح باب الحجز من خلال شبكة وكلاء العلامة التجارية هم «أبو غالي موتورز، ومجموعة عزالعرب للسيارات، والطارق»

قامت شركة «ستيلانتس» بطرح سيارات جيب رانجلر روبيكون 2022 بأسعار تبدأ من 1.8 مليون جنيه داخل السوق المحلية.

وأعلنت الشركة غت فتح باب الحجز لكافة طرازات «چيب رانجلر 2022» من خلال شبكة وكلاء العلامة التجارية «جيب» وهم «أبو غالي موتورز، ومجموعة عزالعرب للسيارات، والطارق».

قال هشام حسني، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس مصر، أن تلك الخطوة تأتى في إطار تجدد إلتزام «جيب» نحو السوق المحلية، موضحا أن الطراز الجيد من «رانجلر» متاح الآن لعملائها في مصر من خلال شبكة الفروع وصالات العرض ومراكز الخدمة لدى الوكلاء المعتمدون للعلامة التجاية .

وأضاف أن «جيب» تسعد طرح باقة من الموديلات المتنوعة في مصر بمجرد طرحها في الأسواق العالمية.

أشار إلى أن “ستيلانتس” تولى اهتمامها بالتوسع في تقديم أحدث طرازات العلامة التجارية «جيب» التى قد إستطاعت أن تحافظ على صدارتها في مبيعات السيارات المنتمية لفئة الدفع الرباعي لفترة زمنية طويلة، قائلًا: “طرح رانجلر الجديدة يعد ضمن استراتيجية ستيلانتس داخل السوق المحلية، إضافة إلى العديد من الخطط والأنشطة التى تؤكد جيب باقية وستستمر في الحفاظ على صدارتها لهذه الفئة من المركبات”.

مواصفات جيب رانجلر 2022

عن مواصفات الچيب رانجلر 2022 الجديدة، قال أحمد لبيب، مدير التسويق بشركة ستيلانتس مصر: “إن طراز جيب رانجلر 2022 الجديدة بوجه عام، وهم: سبورت، وسبورت إس، وصحارى، وروبيكون” التى تم تزويدها بقدرات أكثر إعتمادية وتطورًا على الطرق الوعرة والصحراوية وذلك بفضل هندسية الدفع الرباعي التي تصل لأكثر من ٨٠ عاماً.

أما المواصفات لطراز “چيب رانجلر روبيكون” الجديدة يعد أحد التصمم الأقوي لسيارات الدفع الرباعي في العالم، وتتمتع بقدرة عالية للتعامل على الطرق الصحراوية والطرق الوعرة، بالإضافة إلى توفير مزيج من التصميم الكلاسيكي لعشاق العلامة التجارية چيب والتصميمات العصرية الحديثة. إضافة إلى أن السيارة تعتبر من من أهم إصدارات چيب التي لاقت رواجاً كبيراً لعشاق سيارات الدفع الرباعي.

زودت طرازات جيب رانجلر 2022 » بمحرك سعة 3.6 لتر رباعي الأسطوانات، يولد قوة قدرها 285 “حصان”، وعزم أققصى للدوران 260 نيوتن/متر، ومتوافرة بمحرك رانجلر Pentastar V6 مع تقنية eTorque الهجينة المعتدلة، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، كما يوجد بها خيار آخر لنقل الحركة يدوياً من 6 سرعات.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات إلى 100 كيلو متر في غضون 6.8 ثواني.

وتتميز چيب رانجلر بنظام تعليق أمامي وخلفي خماسي الوصلات، ومحاور صلبة، وخزانات إلكترونية، بالإضافة إلى العديد من الميزات التقنية، مثل Apple CarPlay و Android Auto ، مع أكثر من 75 خاصية للسلامة والأمان، مثل مراقبة النقطة العمياء واكتشاف المسار المتقاطع الخلفي، والتحكم التكيفي في ثبات السرعة والتحذير من الاصطدام الأمامي وغيرهم.

وتتميز أيضاً موديلات رانجلر الجديدة بكاميرا TrailCam الموجهة للأمام مع شاشة تعمل باللمس مقاس 8.4 بوصة. كما تنضم Off-Road Plus إلى Wrangler Rubicon كمعدات قياسية وتقوم بضبط الخانق ونقاط تبديل ناقل الحركة والتحكم في الجر.

هذا ويتيح نظام Sky One-touch powertop المتوفر في طرازات رانجلر ذات الأبواب الأربعة للركاب فتح أو إغلاق سقف رانجلر بضغطة زر واحدة، كما يمكن استخدام المحرك Sky One-touch بسرعات تصل إلى 60 ميلاً في الساعة، كما تتميز طرازات رانجلر بزاوية اقتراب تبلغ 44 درجة، وزاوية كسر 27.8 درجة، وزاوية خروج 37 درجة، وخلوص أرضي بمقدار 10.9 بوصات. وتساعد چيب رانجلر على تسلق أصعب التضاريس، بالإضافة إلى تجهيزها بأبواب ومفصلات وغطاء محرك ورفارف وإطار زجاج أمامي خفيف الوزن وعالي القوة مع بوابة متأرجحة من المغنيسيوم للمساعدة على تقليل الوزن وتعزيز الاقتصاد في استهلاك الوقود.

ألوان جيب رانجلر 2022

تقدم سيارات جيب رانجلر بباقة متنوعة من الألوان كالنحو التالي؛ “الأبيض الناصع، والجرانيت الكريستالي، والفضي البيليت، والأسود، والأحمر الناري، والرمادي الستينج، والأزرق الهيدرو، والأخضر السارج”.