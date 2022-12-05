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طرح سيارات «تويوتا» موديل 2023 بزيادات سعرية تصل إلى 100 ألف جنيه.. تعرف على التفاصيل

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تقدم طرازات «كورولا» بأسعار تبدأ من 540 ألف جنيه

طرح سيارات «تويوتا» موديل 2023 بزيادات سعرية تصل إلى 100 ألف جنيه.. تعرف على التفاصيل
المال - خاص

المال - خاص

1:33 م, الأثنين, 5 ديسمبر 22

طرحت مجموعة «تويوتا إيجيبت» موديلاتها الجديدة لعام 2023 بزيادات سعرية تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وشهدت أعلى زيادة سعرية لطرازات «تويوتا كورولا» بقيمة بلغت 100 ألف جنيه لمختلف افئات.

في حين قدرت أقل زيادة سعرية لطرازات «بيلتا، ورميون» بقيمة بلغت 50 ألف جنيه لبعض الفئات.

أسعار تويوتا كورولا 2023

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Active M/T440540
Active A/T475574
Comfort520620
Smart550650
Smart with Sunroof570670
GR600700
القيمة بألالف جنيه

أسعار تويوتا بيلتا 2023

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Active360410
Smart405460
القيمة بألالف جنيه

أسعار تويوتا روميون 2023

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Active390440
Smart420475
القيمة بألالف جنيه

أسعار تويوتا راش 2023

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
F/O440520
H/L470550
القيمة بألالف جنيه

أسعار تويوتا C-HR موديل 2022

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Dynamic600690
القيمة بألالف جنيه
المال - خاص

المال - خاص

1:33 م, الأثنين, 5 ديسمبر 22