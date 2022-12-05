طرح سيارات «تويوتا» موديل 2023 بزيادات سعرية تصل إلى 100 ألف جنيه.. تعرف على التفاصيل

طرحت مجموعة «تويوتا إيجيبت» موديلاتها الجديدة لعام 2023 بزيادات سعرية تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.
وشهدت أعلى زيادة سعرية لطرازات «تويوتا كورولا» بقيمة بلغت 100 ألف جنيه لمختلف افئات.
في حين قدرت أقل زيادة سعرية لطرازات «بيلتا، ورميون» بقيمة بلغت 50 ألف جنيه لبعض الفئات.
أسعار تويوتا كورولا 2023
القيمة بألالف جنيه
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|Active M/T
|440
|540
|Active A/T
|475
|574
|Comfort
|520
|620
|Smart
|550
|650
|Smart with Sunroof
|570
|670
|GR
|600
|700
أسعار تويوتا بيلتا 2023
القيمة بألالف جنيه
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|Active
|360
|410
|Smart
|405
|460
أسعار تويوتا روميون 2023
القيمة بألالف جنيه
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|Active
|390
|440
|Smart
|420
|475
أسعار تويوتا راش 2023
القيمة بألالف جنيه
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|F/O
|440
|520
|H/L
|470
|550
أسعار تويوتا C-HR موديل 2022
القيمة بألالف جنيه
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|Dynamic
|600
|690