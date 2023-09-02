طرح سيارات بي إم دبليو الكهربائية الأكثر ربحية بدءا من 2025

ستصبح سيارات بي إم دبليو الكهربائية الأكثر ربحية بدءا من 2025، بحسب المدير التنفيذي للشركة.

واعتاد المسؤولون التنفيذيون في صناعة السيارات الشكوى من أن السيارات الكهربائية ليست مربحة، مثل نظيراتها المدارة بمحركات الاحتراق؛ لكنَّ أوليفر زيبس، الرئيس التنفيذي لشركة “بي إم دبليو”، يرى أن تلك الأيام قد ولّت.

قال زيبس، اليوم السبت، إن جميع السيارات الكهربائية الجديدة من “بي إم دبليو” مربحة، وسيكون الطراز “نيو كلاس” العامل بالبطاريات، الذي تنتجه الشركة والمقرر طرحه في الأسواق بدءاً من عام 2025، أكثر ربحية.

ربحية سيارات بي إم دبليو الكهربائية

صرّح زيبس للصحفيين خلال فعالية أُقيمت قبل انطلاق معرض “آي إيه إيه” للسيارات في ميونيخ أن “الافتراض بأن المكاسب المتأتية من السيارات المزودة بمحركات الاحتراق أعلى دائماً هو افتراض خاطئ ببساطة”.

كشفت “بي إم دبليو” في وقت سابق اليوم السبت عن أول نموذج مبدئي للطراز “نيو كلاس” (Neue Klasse) المستقبلي الذي يهدف إلى مساعدة شركة صناعة السيارات الألمانية لمنافسة شركة “تسلا”، وتعزيز مبيعاتها في أهم أسواقها وهي الصين.

ذكر زيبس أن شركة صناعة السيارات الفاخرة تنمو في الصين، وتبيع ضعف عدد السيارات الكهربائية بالكامل مجتمعة للعلامتين التجاريتين المنافستين لها، وهما “مرسيدس-بنز” و”أودي”.

أضاف أن “بي إم دبليو” لا تتأثر بحرب الأسعار في البلاد بسبب مكانتها المتميزة في القطاع.

قال الرئيس التنفيذي، في مقابلة منفصلة مع تلفزيون “بلومبرج”: “نتمتع بأساس متين في السوق الصينية. ولن يقتصر الأمر أبداً على مسألة حجم المبيعات فقط من أجل زيادتها، لأننا لسنا بحاجة إلى ذلك”.