طرح سيارات «بريليانس H530» في مصر.. تعرف على السعر والمواصفات

أعلنت شركة «بريليانس مصر» عن طرح سيارات بريليانس H530 موديل 2022 والتى يتم تقديمها عبر 3 فئات في السوق المحلية.

أسعار بريليانس H530

الفئة السعر الأولى 405 الثانية 410 الثالثة 420 القيمة بالأف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4708 مم العرض 1788 مم الارتفاع 1475 مم سعة الشنطة الخلفية 520 مم

مواصفات بريليانس H530

تنتمي «Brilliance H530» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 118 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

تقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات ووسائل الامن والسلامة، من بينها «2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – نظام الثبات الإلكتروني ESP – كاميرا خلفية».

وزودت أيضًا ببعض التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية ليد – مكييف هواء – عجلة القيادة متعددة المهام – فرش جلد – شاشة واط 5 انش – مرايات كهربائية – جنوط رياضية 15 بوصة، وغيرها».