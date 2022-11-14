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طرح سيارات «بريليانس H530» في مصر.. تعرف على السعر والمواصفات

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تقدم عبر 3 فئات بأسعار تبدأ من 405 آلاف جنيه

طرح سيارات «بريليانس H530» في مصر.. تعرف على السعر والمواصفات
المال - خاص

المال - خاص

2:04 ص, الأثنين, 14 نوفمبر 22

أعلنت شركة «بريليانس مصر» عن طرح سيارات بريليانس H530 موديل 2022 والتى يتم تقديمها عبر 3 فئات في السوق المحلية.

أسعار بريليانس H530

الفئةالسعر
الأولى405
الثانية410
الثالثة420
القيمة بالأف جنيه
بريليانس H530

الأبعاد الخارجية

الطول4708 مم
العرض1788 مم
الارتفاع1475 مم
سعة الشنطة الخلفية520 مم
بريليانس H530

مواصفات بريليانس H530

تنتمي «Brilliance H530» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 118 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

تقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات ووسائل الامن والسلامة، من بينها «2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – نظام الثبات الإلكتروني ESP – كاميرا خلفية».

وزودت أيضًا ببعض التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية ليد – مكييف هواء – عجلة القيادة متعددة المهام – فرش جلد – شاشة واط 5 انش – مرايات كهربائية – جنوط رياضية 15 بوصة، وغيرها».

بريليانس H530
المال - خاص

المال - خاص

2:04 ص, الأثنين, 14 نوفمبر 22