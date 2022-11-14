طرح سيارات «بريليانس H530» في مصر.. تعرف على السعر والمواصفات

أعلنت شركة «بريليانس مصر» عن طرح سيارات بريليانس H530 موديل 2022 والتى يتم تقديمها عبر 3 فئات في السوق المحلية.
أسعار بريليانس H530
|الفئة
|السعر
|الأولى
|405
|الثانية
|410
|الثالثة
|420
الأبعاد الخارجية
|الطول
|4708 مم
|العرض
|1788 مم
|الارتفاع
|1475 مم
|سعة الشنطة الخلفية
|520 مم
مواصفات بريليانس H530
تنتمي «Brilliance H530» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 118 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.
تقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات ووسائل الامن والسلامة، من بينها «2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – نظام الثبات الإلكتروني ESP – كاميرا خلفية».
وزودت أيضًا ببعض التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية ليد – مكييف هواء – عجلة القيادة متعددة المهام – فرش جلد – شاشة واط 5 انش – مرايات كهربائية – جنوط رياضية 15 بوصة، وغيرها».