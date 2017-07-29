طرح رينج روفر ڤيلار نهاية العام

شريف عيسىقال مصدر بقطاع جاكوار لاند روفر بـ"MTI"، وكلاء كل من جاكوار لاند روفر، وبنتلي، ومازيراتي، وفيراري، إن طرح رينج روفر ڤيلار، بداية الربع الرابع من العام الجاري.وتعد ڤيلار الجديدة كليًا أحدث طرازات العلامة اﻹنجليزية، التي كشف النقاب عنها رسميًا خلال فاعليات معرض جنيف للسيارات، الذي عقد منت

شريف عيسى

قال مصدر بقطاع جاكوار لاند روفر بـ”MTI”، وكلاء كل من جاكوار لاند روفر، وبنتلي، ومازيراتي، وفيراري، إن طرح رينج روفر ڤيلار، بداية الربع الرابع من العام الجاري.

وتعد ڤيلار الجديدة كليًا أحدث طرازات العلامة اﻹنجليزية، التي كشف النقاب عنها رسميًا خلال فاعليات معرض جنيف للسيارات، الذي عقد منتصف مارس الماضي.

وتنتمي ڤيلار لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات “SUV”، التي سعت العلامة التجارية لتدشينها لسد الفجوة، بين رينج روفر إيفوك اﻷصغر حجماً، ورينج روفر سبورت اﻷكبر واﻷفخم.

وتراهن “MTI” على ڤيلار الجديدة كليًا، بعد التراجع في المبيعات التي أصابها خلال الأشهر السبعة اﻷولى بـ 25%، وفقاً للتصريحات السابقة التي أدلى بها رئيس مجلس إدارة الشركة، خالد محمود.

وشهدت مبيعات لاند روفر تراجعاً محلياً، بنسبة بلغت 65%، وفقاً للإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “إميك” نهاية مايو، إذ تمكنت العلامة التجارية من بيع 53 وحدة فقط، مقابل 125 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تجدر اﻹشارة إلى أن مبيعات قطاع “MTI” لاند روفر بلغت خلال العام الماضى 230 سيارة، بفضل طرح ديسكفري سبورت الجديدة كلياً.