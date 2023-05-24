طرح « رهبة – مصنع الكراسي» لأحمد الفيشاوي بدور العرض السينمائي

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد ” رهبة – مصنع الكراسي” للنجم أحمد الفيشاوي الفيلم بدور العرض السينمائية المختلفة الساعات الماضية ، بعد احتفال أبطاله أحمد الفيشاوي ونسرين أمين وسما ابراهيم بالعرض الخاص للفيلم في سينما مول العرب منذ يومين بحضور بعض الفنانين لتهنئتهم منهم عمرو عبد العزيز ووائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز وغيرهم .

وتدور أحداث فيلم “رهبة – مصنع الكراسى” حول سيد رهبة الذى يعيش فى إحدى الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاءه وشجاعته، لكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

وكان صناع العمل قد طرحوا أغنية دعائية خاصة بالفيلم تحت عنوان “إمبابة أجمل من باريس”، وهى من غناء الفنان أحمد الفيشاوي والمطرب مسلم، وامتزجت المشاهد الدعائية للفيلم الأكشن بالكوميديا.

ويشارك فى بطولة الفيلم بجوار أحمد الفيشاوى ، نسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، الفنان السعودى محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.