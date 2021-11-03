اتصالات وتكنولوجيا

طرح خاصية «كومبو» علي تطبيق «أوبر»

الخاصية في منطقتي الهرم وهليوبوليس كبداية
محمود جمال 12:39 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 12:39 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

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قال أحمد خليل، مدير عام أوبر في مصر أن شركته أطلقت خاصية كومبو على تطبيق السائقين، لتتيح لهم توصيل حتى ثلاث ركاب أوبر باص في نفس الرحلة طالما يتشاركون نفس الوجهة المحددة”.


وأضاف خليل في تصر يح للمال أن خاصية كومبو هي طريقة جديدة لدعم أرباح سائقي أوبر X، حيث ساعدت تكنولوجيا أوبر ومرونة المنصة في أن نقدم للسائقين فرصة للقيام بمزيد من الرحلات وتقليل وقت انتظارهم لتلقي طلبات رحلات جديدة لأوبر X عن طريق إقلال ركاب أوبر باص.

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وتابع أن الخاصية في منطقتي الهرم وهليوبوليس كبداية، مع وجود خطط للتوسع في القاهرة. يظل السائقون على رأس أولويات أوبر، وسنواصل البحث عن طرق لدعمهم والمساعدة في زيادة أرباحهم

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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