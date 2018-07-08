طرح حصة إضافية من الإسكندرية للحاويات بالبورصة

شريف عمر:تطمح الشركة القابضة للنقل البحرى فى طرح حصة إضافية من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات فى البورصة المصرية، خلال الربع الأخير من العام الحالى، وذلك بعد إجراء المناقشات اللازمة مع جميع الجهات الحكومية.وقال مصدر بالشركة القابضة إنها شكلت لجنة مع ممثلى هيئة ميناء الإسكندرية، وشركة إن آى

شريف عمر:

تطمح الشركة القابضة للنقل البحرى فى طرح حصة إضافية من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات فى البورصة المصرية، خلال الربع الأخير من العام الحالى، وذلك بعد إجراء المناقشات اللازمة مع جميع الجهات الحكومية.

وقال مصدر بالشركة القابضة إنها شكلت لجنة مع ممثلى هيئة ميناء الإسكندرية، وشركة إن آى كابيتال – بنك الاستثمار الحكومى المشرف على برنامج الطروحات -، بجانب وزارة قطاع الأعمال العام، لتحديد التوقيت المثالى لتنفيذ الطرح، مع مراعاة احتمالية وجود طروحات أخرى، سواء عامة أو خاصة.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد اجتماع مع القيادات الجديدة لوزارتى المالية وقطاع الأعمال العام للتنسيق، يتبعه التعاقد مع أحد بنوك الاستثمار للترويج وجذب المستثمرين.

وأوضح أن قيمة حصيلة طرح حصة من «الإسكندرية» ستتحدد بناء على التسعير النهائى للسهم، كما سيتم توظيفها فى تمويل التوسعات الاستثمارية، أو سداد المديونيات.

وقال محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، إنها سددت نحو 750 مليون جنيه لوزارة المالية، مؤخراً، تمثل جزءاً من الأرباح المرحلة عن العام المالى الماضى.

كانت تقارير سابقة قد أوضحت أن عملية إعادة طرح الإسكندرية بالبورصة تستهدف الوصول بنسبة التداول الحر إلى %20، عبر طرح نسبة تبلغ %15 من المال العام، موزعة بواقع %8.7 من حصة الشركة القابضة، %6.3 من هيئة ميناء الإسكندرية، وكانت الإسكندرية لتداول الحاويات، ضمن قائمة 23 شركة تمثل المرحلة الأولى من برنامج الطروحات، الذى أعلنته الحكومة منذ عدة أشهر.

ويتوزع هيكل ملكية الإسكندرية لتداول الحاويات بنسبة %55.78 للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، و40 % للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ونسب أقلية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، وأسهم التداول الحر.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى، حققت صافى أرباح بلغ نحو 1.5 مليار جنيه.