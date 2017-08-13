طرح حزمة مشروعات بجوار المتحف الكبير

حملة ترويجية قريباً.. وضم الآثار للخريطة الاستثمارية فندق عملاق وقاعة مؤتمرات وسلسلة من المحال والمطاعم أحمد عاشور استقرت الحكومة على طرح سلسلة من المشروعات السياحية والترفهية على القطاع الخاص، بالمنطقة المجاورة للمتحف المصرى الكبير، على أن تتولى وزارة الاستثمار الحملة الترويجية لها فى القريب العا

حملة ترويجية قريباً.. وضم الآثار للخريطة الاستثمارية

فندق عملاق وقاعة مؤتمرات وسلسلة من المحال والمطاعم

أحمد عاشور

استقرت الحكومة على طرح سلسلة من المشروعات السياحية والترفهية على القطاع الخاص، بالمنطقة المجاورة للمتحف المصرى الكبير، على أن تتولى وزارة الاستثمار الحملة الترويجية لها فى القريب العاجل.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال»، إن المشروعات تتضمن إنشاء فندق عملاق، وقاعة للمؤتمرات، وساحة للحفلات، وسلسلة محلات ومطاعم تطل على منطقة الهرم.

وذكرت أن المشروعات الجديدة من شأنها توفير إيرادات لصالح وزارة الآثار، المالكة للمتحف المصرى الكبير، المقرر افتتاح مرحلته الأولى مطلع العام المقبل.

يشار إلى أن مشروع المتحف المصرى الكبير، ممول من اليابان، وتتولى عمليات التنفيذ شركة أوراسكوم للإنشاء بالتعاون مع شريك أجنبى، وتمثل المشاريع المقرر طرحها أولى الاستثمارات التى سينفذها القطاع الخاص بالمنطقة.

وأكدت المصادر أن د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتمعت الأسبوع الماضى مع خالد العنانى، وزير الأثار، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية، بما فيهم الفرص المجاورة للمتحف المصرى الكبير، ومتحف الحضارة، بهدف ضمها إلى الخريطة الاستثمارية التى تعدها وزارة الاستثمار.

وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية سيتم الكشف عنها خلال فترة زمنية تتراوح مابين 4 و6 أسابيع، وتشمل 300 إلى 350 فرصة ومشروع فى مختلف التخصصات.

كانت «المال» قد انفردت منذ أيام، بالكشف عن أهم المشروعات المدرجة ضمن الخريطة الاستثمارية، وتشمل الموانئ، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتطوير أرض المعارض، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمثلث الذهبى، والعلمين الجديدة، والمشروع القومى لاستصلاح الأراضى.