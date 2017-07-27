اقتصاد وأسواق

طرح جهاز تكييف يكشف أعطاله بنفسه

كتبت: دعاء حسنى  أطلقت مجموعة العربي المتخصصة فى الأجهزة المنزلية، إصدارا جديدا من  أجهزة تكييف شارب (4 و5 حصان) تتضمن تقنية  تشخيص الأعطال ذاتيا.يشار إلى أن المجموعة حققت مبيعات قدرت بـ10 مليار جنيه العام الماضى .وقال محي الدين العربي عضو المجلس التنفيذي بمجموعة العربي، وكيل شر
27 يوليو، 2017 27 يوليو، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت: دعاء حسنى  

أطلقت مجموعة العربي المتخصصة فى الأجهزة المنزلية، إصدارا جديدا من  أجهزة تكييف شارب (4 و5 حصان) تتضمن تقنية  تشخيص الأعطال ذاتيا.

يشار إلى أن المجموعة حققت مبيعات قدرت بـ10 مليار جنيه العام الماضى .

وقال محي الدين العربي عضو المجلس التنفيذي بمجموعة العربي، وكيل شركة شارب في مصر، إن الإصدار الجديد للتكييف يتميز بأنه فائق السرعة Turbo Cooling and Heating  في التسخين والتبريد مما يقلل من استهلاك الكهرباء، إضافة الى خاصية تدفق الهواء ثلاثى الابعاد ذاتى التنظيم Self-regulated-3dimensional air flow .

 

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!