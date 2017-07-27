طرح جهاز تكييف يكشف أعطاله بنفسه

كتبت: دعاء حسنى أطلقت مجموعة العربي المتخصصة فى الأجهزة المنزلية، إصدارا جديدا من أجهزة تكييف شارب (4 و5 حصان) تتضمن تقنية تشخيص الأعطال ذاتيا.يشار إلى أن المجموعة حققت مبيعات قدرت بـ10 مليار جنيه العام الماضى .وقال محي الدين العربي عضو المجلس التنفيذي بمجموعة العربي، وكيل شر

كتبت: دعاء حسنى

أطلقت مجموعة العربي المتخصصة فى الأجهزة المنزلية، إصدارا جديدا من أجهزة تكييف شارب (4 و5 حصان) تتضمن تقنية تشخيص الأعطال ذاتيا.

يشار إلى أن المجموعة حققت مبيعات قدرت بـ10 مليار جنيه العام الماضى .

وقال محي الدين العربي عضو المجلس التنفيذي بمجموعة العربي، وكيل شركة شارب في مصر، إن الإصدار الجديد للتكييف يتميز بأنه فائق السرعة Turbo Cooling and Heating في التسخين والتبريد مما يقلل من استهلاك الكهرباء، إضافة الى خاصية تدفق الهواء ثلاثى الابعاد ذاتى التنظيم Self-regulated-3dimensional air flow .