طرح ثالث مراحل مشروع الـ1.5 مليون فدان بالكامل منتصف 2018

المال ـ خاص:تعتزم شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن استصلاح وزارعة المشروع القومى لزراعة المليون ونصف المليون فدان، الانتهاء من طرح وتسليم جميع أراضى المشروع، منتصف 2018.وأوضح عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة الشركة أن طرح المرحلة الثانية للمشروع بواقع 500 ألف فدان، وتسلهما قبل نهاية العام ا

المال ـ خاص:

تعتزم شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن استصلاح وزارعة المشروع القومى لزراعة المليون ونصف المليون فدان، الانتهاء من طرح وتسليم جميع أراضى المشروع، منتصف 2018.

وأوضح عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة الشركة أن طرح المرحلة الثانية للمشروع بواقع 500 ألف فدان، وتسلهما قبل نهاية العام الحالى، يعقبها طرح المرحلة الثالثة أبريل 2018، وتسليم أراضى الطرح فى وقت قصير.

وأضاف فى حواره مع »المال»، أن الانتهاء من تسليم أراضى الطرح الأول الذى اقتصر على صغار المستثمرين، نهاية نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أنه تسلم بعض الفائزين الذين طلبوا استلام الأراضى قبل تنفيذ المدقات فى « المغرة»، إذ مقرر تسليم أراضى تلك المنطقة بنهاية نوفمبر المقبل، ومنطقة الفرافرة نهاية سبتمبر الجارى، وتوشكى منتصف أكتوبر، عقب انتهاء الهيئة الهندسة للقوات المسلحة، من حفر الآبار وتشغيلها بالطاقة الشمسية.

ولفت إلى أن شركة تنمية الريف المصرى ستطرح 65 ألف أرض جديدة بمنطقة غرب غرب المنيا، خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أسعار أراضى كل طرح ترتفع بنسبة معقولة، نظرًا لارتفاع جميع الأسعار، مؤكداً أنها ستكون أقل من نسب ارتفاع أسعار السلع.

وأشار إلى أن شركة صبور للاستشارات الهندسية، تعكف حالياً على عمل تصميمات منطقة خدمات مقرر إنشائها فى المغرة، على مساحة 160 فدانًا، لافتاً إلى أنها سيقام عليها فرع لشركة الريف المصرى، إضافة إلى مقرات للشركات التى يخصص لها أراضى فى المنطقة، إلى جانب إنشاء ساحة كبيرة لعرض المنتجات الزراعية، فضلاً عن محطة تحلية للمياه.

وقال حنورة، إنه يجرى فى الوقت الحالى إنشاء 3 محطات تحلية للمياه فى المغرة نظراً لملوحة مياه المنطقة، باستثمارات تتراوح بين 30 إلى 45 مليون جنيه، ومستهدف إقامة 2 محطة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه يتاح شراء المياه المحلاة من تلك المحطات مقابل 8ـ10 جنيهات للمتر المكعب.

وأوضح أن منطقة المغرة تحتاج إلى عمل مدقات لمساحة تصل إلى 900 كيلو متر، لأن مساحة الأراضى المستهدف زراعتها فى المنطقة كبير، لافتاً إلى أنه مقرر عمل مدقات فى الـ 500 ألف المرحلة الأولى، التى طرحت فى الفترة الماضية، بتكلفة تصل إلى 200 مليون جنيه.

كانت شركة الريف المصرى الجديد أعلنت، فى أكتوبر من العام الماضى، عن طرح كراسات شروط لـ500 ألف فدان، ضمن خطة تنفيذ المشروع الزراعى لزيادة الرقعة الزراعية، وتوسيع الحيز العمرانى، واستيعاب النمو الطبيعى للسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة، ما يسهم فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان، وتوفير فرص للشباب، وصغار المزارعين، وزيادة الاستثمار، والإنتاج المحلى من المحاصيل الإستراتيجية خاصة «الحبوب.

وتضمن الطرح الأول للأراضى 170 ألف فدان فى المُغرة، و120 ألفًا فى غرب المنيا، و100 ألف فى الفرافرة القديمة، و110 آلاف فى توشكى، على أن تستكمل باق المساحات بمختلف المناطق الـ 3 تباعًا، وتحديد سعر الفدان بواقع 45 ألف جنيه، لصغار المزارعين والشباب، شاملة البنية الأساسية، و65 ألف جنيه للمستثمرين مع البنية، و30 ألف جنيه للفدان، دون بنية أساسية، فى منطقتى الفرافرة، و25 ألف جنيه بتوشكى، وتحديد سعر 20 ألف جنيه إلى 18 ألفًا للفدان فى منطقة المغرة شاملة البئر، و10% من المساحات التى خصصت للشباب وصغار المزارعين لإقامة مشروعات ترتبط بالنشاط الزراعى لهذه المساحات، أو لخدمة النشاط الزراعى.

ويبلغ رأسمال شركة تنمية الريف المصرى الجديد 8 مليارات جنيه، ويشمل نطاق عمل الشركة، التخطيط العام للمشروع للاستثمار الزراعى والصناعى والخدمى واللوجيستى والسياحى، إلى جانب تقسيم الأراضى وطرحها للمستثمرين وصغار المزارعين، فضلا عن تطوير البنية الأساسية لأراضى المشروع، والترويج لتسويقه للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح حنورة أنه مقرر الإعلان عن قرعة نهاية سبتمبر الحالى لطرح 10 آلاف فدان فى توشكى بعدد 46 قطعة أرض، و45 ألف فدان فى المغرة، لافتا إلى الطرح يقتصر على المستبعدين من الطرح الأول نتيجة عدم استكمالهم للأوراق والمستندات المطلوبة.

ولفت إلى أن الشركة فتحت باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد على أراضى المشروع، لافتاً إلى أن التعديات على المرحلة الأولى تصل إلى 20 ألف فدان، منها 60 ألفًا فى «المغرة».

ولفت إلى أنه وضع كراسة شروط جديدة للراغبين فى تقنين أوضاعه، مضيفاً التقنين سيقتصر على المساحات المنزرعة فعلياً وليس جميع المساحة المتعدى عليها.

وتابع، أن عدد كبير من طلبات التقنين سحبت من المعتدين على الأراضى بعد فرض الشركة 500 جنيه تكلفة نزول اللجان لمعانية كل فدان، والتأكد من زراعة المساحات المطلوب تقنينها.

وذكر أن من شروط الموافقة على تقنين التعديات، استوفاء الاشتراطات والمعايير الفنية الموضوعة للأراضى، سواء فيما يخص أعماق الآبار ونوعية المحاصيل، مشيرا إلى أن أسعار بيع الأراضى للمقنن أوضاعهم من خلال الجهات الـ4 المعنية بتثمين أراضى الدولة، إلى جانب اللجنة المعنية بالتثمين فى شركة الريف المصرى، مشيراً إلى أن التثمين سيراعى البنية الأساسية المنفذة فعلياً فى الأراضى.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن 38 شركة جادة أبدت رغبتها الحصول على أراضى فى المشروع، لافتاً إلى أنه يخصص 15 ألف فدان لشركتين الأسبوع المقبل، بواقع 12 ألف فدان فى الفرافرة، و3 آلاف فى المغرة.

وتابع أن نقابة الفلاحين طلبت تخصيص 45 ألف فدان فى منطقة غرب غرب المنيا، لافتاً إلى أنه سيخصص لها فى البداية 5 آلاف فدان خلال فترة قصيرة.

ولفت الى أن مشروع الـ1.5 مليون فدان يحظى باهتمام بالغ من الشركات الخارجية خاصة الجانب الصينى، لافتاً الى أن عمل لقاءات مع عدد من الشركات الصينية العاملة مجال الزراعة بشكل عام، والمصنعة لتكنولوجيا الرى الحديث أثناء انعقاد معرض الصين، والدول العربية 2017، الذى شاركت فيه مصر كضيف شرف، وكان لها مساحة عرض المشروع القومى للزراعة، فى جلسات المعرض، لافتاً إلى أن صدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، يساهمان فى جذب تلك الشركات للعمل فى المشروع.