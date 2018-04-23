طرح تنفيذ 8880 وحدة إسكان اجتماعى بـ6 أكتوبر الجديدة

تنسيق الموقع للمرحلة الثانية بـ"دار مصر" بحدائق أكتوبر​بدور إبراهيمصرح المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه تم طرح تنفيذ 8880 وحدة سكنية (370 عمارة – أرضى + 5 أدوار متكررة)، تشطيب كامل، شاملة الربط على المرافق وتنسيق الموقع العام، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، ب

تنسيق الموقع للمرحلة الثانية بـ”دار مصر” بحدائق أكتوبر​





بدور إبراهيم

صرح المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه تم طرح تنفيذ 8880 وحدة سكنية (370 عمارة – أرضى + 5 أدوار متكررة)، تشطيب كامل، شاملة الربط على المرافق وتنسيق الموقع العام، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، بمنطقة شمال مشروع الواحة بالمدينة، موضحاً أنه تم طرح التنفيذ فى 22 مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وقال المهندس صلاح على متولي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: تم طرح تنفيذ أعمال تنسيق الموقع للمرحلة الثانية بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، بالمدينة، وتم طرح التنفيذ فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأضاف المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: تم طرح أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لشبكة إنارة منطقتى (الياسمين 2 – غرب الياسمين)، بالتجمع الأول، وشبكة إنارة منطقة (الزلزال والنقابات)، بالتجمع الثالث، وذلك فى مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأشار المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إلى أنه تم طرح عملية زراعة وتشجير ورى المسطحات الخضراء وما عليها من أشجار لـ54 عمارة إسكان اجتماعى (27 عمارة بالمجاورة الرابعة بالحى الأول – 27 عمارة على الطريق الدائرى بالحى الثانى) بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.