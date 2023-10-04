طرح تنفيذ مشروعات بالصرف المغطي ومحطة تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر

طرحت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف مناقصة بين شركات المقاولات لاحلال وتجديد شبكة الصرف المغطي لمنطقة السنباط (ب) بزمام 1760 فدانا.



وذكرت كراسة شروط المشروع انه سيتم تمويل العملية من بنك التعمير الالماني لتغطية تكلفة المشروع.

وأكدت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أن المشروع يستغرق قرابة 15 شهرا، والذي يقع ضمن برنامج الصرف القومي الثالث ” المرحلة الثالثة” .



واشترطت الهيئة على مقدمة العطاءات استيفاء الحد الأدنى من معايير عددا من المؤهلات، منها متوسط حجم الأعمال السنوية من أعمال التشييد خلال فترة الثلاث سنوات السابقة، عن التاريخ النهائي لتقديم العطاء لا يقل عن 8.5 مليون جنيه، كما يكون مقاول رئيسي أو مقاول من الباطن في تنفيذ عقد واحد عن اعمال تناسب الاعمال محل العقد وبقيمة لا تقل عن 8 مليون جنيه خلال فترة الخمس سنوات السابقة.

وكان الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية قد أشار خلال ابريل الماضي، أن هيئة الصرف تقوم دورياً بتنفيذ أعمال تطهير للمصارف الزراعية العمومية بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر لعدد 4444 مصرف ، وذلك لضمان قدرتها على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية ، كما تقوم أجهزة الهيئة بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى 10 مليون متر مكعب سنوياً ، كما يتبع الهيئة عدد (157) محطة لرفع المياه من المصارف الزراعية يتم متابعتهم بشكل مستمر لضمان كفاءة التشغيل على مدار الساعة .

وفى مجال الصرف المغطى أشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة إنتهت من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6 مليون فدان من أصل 6.4 مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي تتضمنها إستراتيجية هيئة الصرف لإنشاء شبكات الصرف الزراعى فى جميع الأراضى القديمة ، كما تم إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة 2.3 مليون فدان والتى إنتهى عمرها الافتراضي.

وفي نفس السياق طرحت مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر بمحافظة الغربية، وذلك باعادة تأهيل وبناء محطة الصرف الصحي بطنطا 1 ، و2 بقدرة 100 ألف متر مكعب يوميا .

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية على قرض بنك الاستثمار الأوربي ومنحة لتسهيل الاستثمار في منطقة الجوار ( NIP ) وتنوي تطبيق جزء من التمويل لتنفيذ عقد تصميم بناء محطة الصرف الصحي بطنطا 1 ، و2 .

كما يقوم مقدمي العطاء بتقديم ضمان ابتدائي للعطاء صادر من بنك مصري بنحو 1.25 مليون يورو أو ما يعادلة بالجنية المصري، على ان يتم تقديم عقد جلسة الاستفسارات في 23 أكتوبر الجاري، على ان يتم تلقي العطاءات في 20 ديسمبر المقبل.

وفي مايو الماضي دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، شركات الاستشارات المتخصصة في مجال أعمال تصميم والاإشراف على التنفيذ لإعادة التأهيل لمحطات معالجة الصرف للمشاركة بالمناقصة الدولية العامة لمشروعات مصرف كيتشنر.

وأشار مصدر بالشركة، إلى أنه من المقرر تنفيذ مشروعين في هذا الشأن، والتي تشمل محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة بهوت، ومن المقرر أن يتم إنشاؤها بسعة تصل إلى 16 ألف متر مكعب يوميا.

وسيتم إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بنبروه والتي تتضمن إعادة تأهيل وتوسعات لتلك المحطة، حيث تشمل التوسعات أن تعمل بطاقة 10 آلف متر مكعب يوميا.

كما تشمل المشروعات في هذا النشاط تجميع الصرف الصحي الخاص بقرى بهوت والتي تضم 5 قرى و2 تابع، بالإضافة إلى تجمع قرى نبروه والتي تشمل قريتين.

ويهدف المشروع المشترك إلى توفير نهج جديد لخفض التلوث في مصر من خلال معالجة العديد من مصادر التلوث في نفس الوقت، لتحقيق أفضل تأثير، كما أنه أول برنامج من نوعه يتم تنفيذه في مصر، ومن المحتمل تنفيذه في مناطق وبلدان أخرى.

وسيسهم تحسين نوعية المياه بالمصرف في تحسين الظروف الصحية والبيئية لستة ملايين شخص، ويعزز الزراعة من خلال تحسين جودة مياه الري في ثلاث محافظات هي كفر الشيخ، والعربية، والدقهلية في منطقة الدلتا بمصر.

من جانبها، كانت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: قد صرحت “يقدم البنك الدعم لاستثمارات المياه ذات التأثير الكبير في مصر والعالم، لتعزيز الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، والتكيّف مع التغير المناخي، وتحسين معالجة مياه الصرف الصحي. ونحن مسرورون للانضمام إلى شركائنا المصريين والدوليين لدعم هذه المبادرة المستنيرة لمعالجة تلوث مصرف كتشنر، مما سيحسن بدوره ري 193,000 هكتار من الأراضي، ويفيد مجتمعات دلتا النيل”.