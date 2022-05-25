طرح تطبيق «klax ads».. أول إبلكيشن إعلاني يحقق عائدًا ماديًا للسائقين

كشف المهندس خالد علي، المدير التنفيذي لمنصة klax ads ، عن إطلاق التطبيق الأول من نوعه في الشرق الأوسط، لتقديم محتوى إعلاني لكل منطقة، عبر استخدام كاسيت السيارة واستهدف ركاب التاكسي ووسائل النقل المختلفة.

وقال علي، فى بيان، إن تطبيق klax ads يعمل على تقديم محتوى إعلاني مختلف لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعديد من المنتجات المختلفة، الأمر الذي يساهم في تحريك السوق الاقتصادية نحو عملية البيع والشراء، مشيرًا إلى أنه بضغطة كلاكس واحدة تستطيع تحقيق عائدًا ماديًا قويًا، عن طريق توصيل الهاتف المحمول بكاسيت السيارة من خلال «وصلة الموبايل بالكاسيت أو البلوتوث»، وسيتم عرض الإعلانات في المناطق المختلفة بالقاهرة الكبرى وضواحيها للعديد من المنتجات، على أن يتم عرض الإعلان حسب المنطقة.

وأضاف ، أن تطبيق «klax ads» يساعد أصحاب الماركات التجارية، مثل “أصحاب المطاعم أو محلات الملابس أو المشروبات، وغيرها من الأنشطة التجارية”، فى الوصول إلى عملاء جدد ممن يستقلون وسائل النقل المختلفة، وزيادة معرفة العملاء بهم، موضحا أن الرسالة ستصل للعميل في وقت استقلاله لوسيلة المواصلات، دون تضييع وقته.

ودعا أصحاب المشروعات و الأنشطة التجارية، للاستفادة من التطبيق قائلا: “لو أنت صاحب محل أو مشروع جديد أو قديم.. عندك فرص ذهبية تزود مكاسبك من خلال المواصلات.. إعلاناتك هتتسمع فيه مع طبقات مختلفة من المجتمع.. وقريبين من مكانك أو حتى جايين من بعيد وأنت وشطارتك إزاي تجذب جمهور جديد ليك من خلال عروضك”.

وأشار إلى أن نظام المحاسبة مع السائقين، سيتم عن طريق محفظة خاصة بكل سائق، يضاف إليها الأرباح بشكل شبه يومي عبر طرق الدفع الإلكتروني المختلفة، موضحا أنه بدلا من أن يستمع العميل إلى أصوات الكلاكسات، سيستمع إلى إعلانات، ذات عائد على العميل الذي يستغل فرص العرض، بالإضافة إلى زيادة مبيعات أصحاب المشروعات المختلفة.

من جانبه قال يوسف رمزي، المدير العام لمنصة klax ads ، إن القاهرة الكبرى تعج بعشرات الآلاف من السيارات التي لا تتوقف عن إطلاق أبواقها، وفي حالة استخدام التطبيق سنساهم جميعًا فى القضاء على ضوضاء الشوارع والاستفادة بعائد لأصحاب المركبات بالإضافة إلى توصيل العروض للعملاء الذين يستقلون المواصلات، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في محافظات الجمهورية المختلفة خاصة المدن الكبيرة.

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