طرح تطبيق على هواتف الأندرويد والأيفون لتسهيل زيارة معرض ومؤتمر Cairo ICT 2023

أكدت شركة تريد فيرز انترناشيونال المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا CairoICT”23 والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن التطبيق الإلكتروني للمعرض على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل اندرويد وكذلك IOS يأتي لتعزيز تجربة الحضور لدى الزوار لتصبح اكثر سهولة وسلاسة وخطوة نحو تحسين وتسهيل تفاعل الزوار مع أحدث التقنيات.

كما يشهد التطبيق العديد من التطورات التي تساعد في إنهاء إجراءات التسجيل لحضور فعاليات المعرض، والذي سيتاح مسبقًا لمنع تكدس الزوار وتسهيل دخول الزائرين.

ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 200 ألف زائر للاطلاع على مجموعة واسعة من عروض وخدمات شركات الاتصالات والتكنولوجيا والمنتجات الإلكترونية.

.ومن أهم خصائص التطبيق تسهيل دخول الزوار وسرعة التواصل بين العارضين والزوار والاطلاع على جدول المؤتمر ، ويوفر التطبيق معلومات شاملة حول المعارض المقامة، بما في ذلك قائمة المعارض، ورش العمل، والمتحدثين ، كما يتيح التطبيق للزوار إنشاء جدول زمني شخصي يتناسب مع اهتماماتهم وفترات تواجدهم في المعرض.

.يذكر أن نسخة هذا العام من المعرض تعقد تحت شعار “دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل” تأتي الدورة السابعة والعشرين برعاية رئيسية من شركة “ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية”، والشريك الاستراتيجي “إي فاينانس”، والشريك التكنولوجي “هواوي”، وراعي اللقب “دل تكنولوجيز”، والراعي البلاتينى “ايجيبت تراست” و”البنك التجاري الدولي – مصر “CIB.كما أن الراعي الأمني هو “فورتينت”، وراعى الرقمنة “inelegant systems”، ورعاة البنية التحتية الذكية ICT MISR وIOT MISR، وبرعاية ذهبية من “خزنة داتا سنتر” و”مجموعة بنية”، ورعاية فضية من “network International” و”SAP”.

وتأتي شركة HILIGHTS شريكاً لحلول المؤتمرات، و”اورنچ” شريكاً للاتصالات و”مايكروسوفت” راعيا للذكاء الاصطناعي، ورعاة الـ VIP كل من الهيئة العربية للتصنيع وZero Tech””.