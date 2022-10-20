طرح تذاكر حفل بهاء سلطان وتامر عاشور بالرياض

قامت الشركة المنظمة لحفل المطربان بهاء سلطان وتامر عاشور بموسم الرياض بالمملكة السعودية بطرح تذاكر الحفل الساعات الماضية عبر موقعها الرسمي لحجزها من الجمهور .

وسوف يقام الحفل 27 اكتوبر الجاري ببوليفارد سيتي بالرياض ، وتم بيع بعض الفئات بالكامل ولم يتبقى سوى بعض تذاكر فئة vib .

وتقسم فئات التذاكر ل5 فئات على النحو الآتي :

الفئة الأولى «C» وتبلغ 290 ريال سعودي، وهو ما يوازي 1.500 جنيه مصري.

الفئة الثانية «B» وتبلغ 390 ريال سعودي، وهو ما يوازي 2.000 جنيه مصري.

-الفئة الثالثة «A» وتبلغ 750 ريال سعودي، وهو ما يوازي 4.000 جنيه مصري.

الفئة الرابعة «VIP» وتبلغ 1.450 ريال سعودي، وهو ما يوازي 7.500 جنيه مصري.

الفئة الخامسة «VVIP» وتبلغ 1.650 ريال سعودي، وهو ما يوازي 8.600 جنيه مصري.