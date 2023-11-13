طرح بيع 91 وحدة إدارية ومحلات في نطاق محافظة كفر الشيخ

طرحت وزارة الاسكان 91 وحدة إدارية ومحلات تجارية، في نطاق 3 مراكز محافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن خطة وزارة الاسكان لاستغلال أصولها بالمحافظات، بالإضافة الى تنفيذ مركز تجاري.

وتنقسم تلك المحلات إلى 5 محلات بمركز قلين بمساحات من 20.7 – 22 متر مربع، بالإضافة الى صيدلية بمساحة 42.7 متر مربع، بالإضافة الى 10 محلات بمساحات من 12.7 – 22 متر مربع أيضا والتي تقع على طريق دسوق – كفر الشيخ.

وشملت الوحدات المطروحة 30 محل بمساحات من 12.2 – 39.6 متر مربع تقريبا، بالإضافة الى وحدتين اداريتين بمساحات 50.6 و 106.7 متر مربع تقريبا، بالإضافة الى صيدلية بمساحة 34.2 متر مربع تقريبا، وذلك بموقع تحيا مصر غرب مدينة كفر الشيخ.

كما شملت المزايدات طرح بيع 43 محل بالبرلس بمنطقة الجونة، وبمساحات من 12 – 22.5 متر مربع تقريبا.

ومن المقرر أن تعقد جلسة المزاد بقاعة معسكر شباب مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط ومعاينة الموقع والرسومات المرفقة بكراسة الشروط، بالإضافة الى دفع مبلغ 10 ألآف جنيه كتأمين مؤقت على كل وحدة، على ان يستكمل الراسي عليه المزاد قيمة التأمين المؤقت الى 10% من ثمن العين المبيعة بالكامل فور رسو المزاد وأثناء جلسة المزاد وفي حالة عدم السداد بالجلسة يتم خصم قيمة التأمين المؤقت لصالح الجهة الادارية، ويتم سداد باقي قيمة العين المعاينة والتي تعادل 90% من ثمن بيع العين المبيعة على ان يتم تحويله لحساب صندوق الاسكان الاجتماعي بالبنك المركزي المصري.

وفي نفس السياق طرحت محافظة كفر الشيخ إنشاء مركز تجاري – إداري أمام مدرسة جمال عبدالناصر وذلك بمدينة دسوق.

وحسب مصادر مطلعة، فان المشروع يقع على مساحة تصل الى 1102 متر مربع، ومن المقرر أن تستقبل محافظة كفر الشيخ عبر ادارة الاستثمار بالمحافظة مطلع الاسبوع المقبل.