طرح بوستر مسلسل «ما تيجي نشوف» بشكل جديد (صور)

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل ” 55 مشكلة حب ” بوستر دعائي لكل بطل من أبطال حكاية جديدة منه بعنوان” ماتيجي نشوف ” تزامنا مع عرض أولى حلقاتها مساء اليوم الأحد عبر قناة on و on دراما ، بعد طرح بوسترين فقط يجمع كل أبطال الحكاية .

مسلسل “55 مشكلة حب” مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON و ON دراما.

“ما تيجى نشوف” هي ثانى حكايات مسلسل “55 مشكلة حب” للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومكونة من 10 حلقات وبطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيري.