طرح بوستر مسلسل «حكاية ألفريدو» بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي

طرحت الشركة المنتجة ” أرت ميكرز” للمنتج أحمد عبد العاطي اليوم البوستر الرسمي الأول لمسلسل “55 مشكلة حب” تحديدا حكاية ” الفريدو” بطولة النجمان أحمد فهمي وإلهام شاهين والتي سيتم عرضها بقنوات المتحدة وتفتتح بها موسم دراما 2023 الأوف سيزون بعيدا عن الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2024 .

حكاية “الفريدو” مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل “55 مشكلة حب” مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.