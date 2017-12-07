طرح بنك القاهرة فى البورصة نهاية 2018

شرم الشيخ ـ أحمد عاشور قال مصدر مسؤول فى تصريح مقتضب لـ"المال"، إنه مقرر أن يتم طرح بنك القاهرة خلال الربع الأخير من 2018، ضمن برنامج الطروحات الذي تستهدف الحكومة تنفيذه خلال الفترة المقبلة.وكان تم الإعلان فى أكثر من لقاء أن طرح بنك القاهرة في البورصة سيكون خلال النصف الأول م

شرم الشيخ ـ أحمد عاشور

قال مصدر مسؤول فى تصريح مقتضب لـ”المال”، إنه مقرر أن يتم طرح بنك القاهرة خلال الربع الأخير من 2018، ضمن برنامج الطروحات الذي تستهدف الحكومة تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وكان تم الإعلان فى أكثر من لقاء أن طرح بنك القاهرة في البورصة سيكون خلال النصف الأول من 2018.

وأرجع “المصدر”، سبب تأخير الطرح إلى المتغيرات الكبيرة في القطاع المصرفي، منها ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب معدلات التضخم الحالية.

وأظهر البيان المالي لموازنة السنة المالية 2017-2018 أن الحكومة تستهدف جمع 7.2 مليار جنيه (397.8 مليون دولار) من طرح حصة فى بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي فى البلاد بسوق الأسهم المحلية.

وكان آخر طرح عام أولى لشركات حكومية فى البورصة فى عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدى كرير للبتروكيماويات.

وتقدم هيرميس وإتش.إس.بي.سى المشورة فى عملية الطرح فى حين يتولى بيكر آند ماكينزى دور المستشار القانوني للطرح.

ويبلغ رأس مال بنك القاهرة 2.25 مليار جنيه موزعا على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم.