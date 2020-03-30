اقتصاد وأسواق

طرح بشائر الخوخ.. أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق 30-3-2020

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق
الصاوي أحمد 10:26 ص, الأثنين, 30 مارس 20 10:26 ص, الأثنين, 30 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق اليوم الإثنين 30 مارس، وسجلت الطماطم 7 جنيهات، مقابل 6 أمس، والبطاطس 5، وانخفض الفلفل إلى 7 جنيهات مقابل 14 جنيهًا الأسبوع الماضي طبقا لتجار.

و أكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي سجل 6 والباذنجان العروس الأسود سجل 8 جنيهات والباذنجان الأبيض سجل 10 جنيهات والجزر والكوسة 5 جنيهات.

ولفت التجار إلى أن سعر الليمون سجل 20 جنيها، والبصل الجديد 5 جنيهات والبصل الأحمر 12جنيها، والقلقاس 10 جنيهات، وحزمة البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه، والكرفس جنيه.

وشهدت الأسواق طرح بشائر الخوخ وتراوح الكيلو من 12 إلى 15 جنيها، والتفاح سجل 25 جنيها، والموز 12 جنيها، والكنتالوب 8 جنيهات، والبرتقال 6.5 جنيه، والعنب تراوح من 15 إلى 20 جنيها.

وشهد سوق العبور زيادة الإقبال على شراء الحاصلات الزراعية بعد انتهاء فترة الحظر الكامل.

واستقر سعر قفص الطماطم وزن 22 كيلو ما بين 100 إلى 120 جنيها، وسجل الخيار من 4 إلى 5 جنيهات، والبطاطس 2 إلى 2.5 جنيها، الفلفل الرومي الصعيدي 4 لـ5 جنيهات.

وأوضح التجار أن الباذنجان سجل 2.5 إلى 3.5 جنيه والتوم الأبيض 3 جنيهات، والبصل الفتيل 3 إلى 3.5 جنيه.

وفيما يلي أسعار الخضروات في أسواق الجملة:

الطماطم: من3.5 إلى 5.5 جنيه

الخيار: من 3 إلى 4 جنيهات

البصل: من 3.5 إلى 9 جنيهات

الليمون: 17 جنيها

الباذنجان: من 3 إلى 7 جنيهات

البسلة: من 4.5 إلى 5 جنيهات

الفاصوليا: 11 جنيها

البطاطس: من 2 إلي 3 جنيهات

الكوسة: من 2.5 إلى 3 جنيهات

الجزر: 3 جنيهات

البرتقال: 4 جنيهات

الموز: من 5 إلى 6 جنيهات

الفراولة: 6 جنيهات

الكانتالوب: 4.5 جنيهات

التفاح: 18 جنيها

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

ارتفاع أسعار الخضروات في أسواق الأحد 29-3-2020

الصاوي أحمد 9:34 ص, الأحد, 29 مارس 20

جنون أسعار الليمون والكيلو يقفز إلى 25 جنيها

الصاوي أحمد 6:43 م, السبت, 28 مارس 20

تباين أسعار الخضروات في أسواق السبت 28-3-2020

الصاوي أحمد 10:25 ص, السبت, 28 مارس 20

انهيار أسعار الخضراوات في سوق العبور .. و الطماطم تتراجع 66%

الصاوي أحمد 11:46 ص, الجمعة, 27 مارس 20

أسعار الخضراوات والفاكهة الخميس ​26-3-2020.. الطماطم ترتفع

الصاوي أحمد 12:01 م, الخميس, 26 مارس 20

«قفص الطماطم» يسجل 110 جنيهات في الإسماعيلية

الصاوي أحمد 3:01 م, الأربعاء, 25 مارس 20