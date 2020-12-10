طرح بازارات للاستغلال بحديقة الغزالة بمطروح منتصف ديسمبر

من سترسى عليه المزايدة يسدد 10% من القيمة

قررت محافظة مطروح طرح عدة أماكن للاستغلال بحديقة الغزالة من خلال عدة مزايدات علنية تقام فى توقيت محدد لكل عملية، ومن المقرر أن تشمل الأماكن التى يتم طرحها للإيجار بالحديقة عدة بازارات وكافيتريا وأرض فضاء.

وتبدأ أولى تلك المزايدات يوم الثلاثاء 15 من شهر ديسمبر الحالى ، وهى المزايدة الخاصة بتأجير البازار رقم 1 بحديقة الغزالة لمدة ثلاث سنوات بزيادة 10% سنوياً ويبلغ ويبلغ التأمين الأبتدائى لها 3600 جنيه فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

ويتبعها المزايدة الخاصة بتأجير البازار رقم 2 بحديقة الغزالة لمدة ثلاث سنوات بزيادة 10% سنوياً ويبلغ التأمين الأبتدائى لها 3600 جنيه، وذلك يوم الثلاثاء 15 من شهر ديسمبر الحالى ، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً .

ومن المقرر أن يتبعها المزايدة الخاصة بتأجير البازار رقم 3 بحديقة الغزالة لمدة ثلاث سنوات بزيادة 10% سنوياً ويبلغ التأمين الابتدائى لها 3600 جنيه ، وذلك فى يوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر ديسمبر الحالى ، فى تمام الساعة الواحدة ظهراً .

فى حين حدد يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر ديسمبر الحالى ، فى تمام الساعة العاشرة صباحا موعد المزايدة الخاصة بتأجير البازار رقم 4 بحديقة الغزالة لمدة ثلاث سنوات بزيادة 10% سنوياً ويبلغ التأمين المؤقت لها 3600 جنيه .

وفيما يخص عملية أستغلال قطعة أرض فضاء فى حديقة الغزالة بمساحة 60 متر ، لمدة عام قابلة للتجديد بحد أقصى 3 سنوات بموافقة السلطة المختصة بزيادة 10% سنوياً ويبلغ التأمين الأبتدائى لها 3500 جنيه فقد حدد لها موعد فى يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر ديسمبر الحالى ، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً .

أما عملية استغلال كافتيريا بالإضافة إلى 200 متر أرض فضاء بحديقة الغزالة ، لمدة عام قابلة للتجديد بحد أقصى 3 سنوات بموافقة السلطة المختصة بزيادة 10% سنوياً ويبلغ التأمين الابتدائى لها 3000 جنيه فقد حدد لها موعد فى يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر ديسمبر الحالى، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

طرح استغلال كافتيريا و650 متر فضاء بحديقة العوام

وفيما يخص عملية استغلال كافتيريا بالإضافة إلى 650 متر أرض فضاء بحديقة العوام ، لمدة عام قابلة للتجديد بحد أقصى 3 سنوات بموافقة السلطة المختصة بزيادة 10% سنوياً ويبلغ التأمين الابتدائى لها 15000 جنيه فقد حدد لها موعد فى يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر ديسمبر الحالى، فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وأشارت المصادر إلى أنه طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط فإنه على من يرغب الدخول فى أى من هذه المزايدات أن يتقدم بطلب باسم سكرتير عام المحافظة بالإضافة إلى طابع شهيد بقيمة خمسة جنيهات للحصول على كراسة الشروط والمواصفات مقابل سداد 299 جنية ويضاف مبلغ 10 جنيهات فى حال طلبها بالبريد.

وأكدت المصادر على ضرورة التسجيل على بوابة التعاقدات العامة على أن يحضر المزايد الراغب فى دخول أى من المزايدات بنفسه فى التاريخ والمكان المعلن عنه ويتم قبول توكيل لحساب الغير بشرط أن يكون موثقاً فى الشهر العقارى .

وأكدت أن من سترسى عليه المزايدة يجب أن يقوم بسداد ما يوازى 10% من القيمة الراسى بها المزايدة كتأمين نهائى طوال مدة التعاقد وذلك فور رسو المزايدة .