طرح المرحلة الثالثة من مشروع «loft living» بالعاصمة الإدارية الجديدة

والتوسع بمشاريع عدة ما بين وحدات سكنية ومولات تجارية

قال عبدالرحمن مطر، مدير مبيعات شركة “the loft living “، إنه سيتم طرح المرحلة الثالثة من مشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر أبريل أو مايو من العام الحالي، بمساحة حوالي 8 فدادين وتمثل ثلث مساحة المشروع.

وأكد فى تصريح لـ”المال” أن المشروع يتم تنفيذه على مساحة 17 فدانًا ونصف الفدان، ومقسم على ثلاث مراحل، الأولى تم طرحها في الربع الأخير من 2018، والثانية في مارس 2019.

وأوضح أن نتائج أعمال الشركة تكشف عن بيع المرحلة الأولى بالكامل “تتضمن 320 وحدة”، وتحقيق مبيعات بقيمة نحو 700 مليون جنيه.

ولفت إلى أن نسبة المبيعات في المرحلة الثانية والبالغة مساحتها 8 فدادين، بعدد 277 وحدة، تتراوح بين 80 و90%.

التوسع بالمشاريع الجديدة

وأشارعبد الرحمن مطر إلى أن الشركة تدرس شراء قطع أراض لإقامة مشروعات عليها بعدد من المدن، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة، أو بمناطق قريبة منها.