طرح المرحلة الأولى من مشروع الشراكة بين المستقبل للتنمية وتطوير مصر مارس المقبل

باستثمارات 28 مليارًا وعلى مساحة 325 فدانًاكتبت ـ بدور إبراهيم:وقّعت شركتا «المستقبل للتنمية العمرانية» و«تطوير مصر» اتفاقية لتطوير وتنمية 415 فدانًا بمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، بإجمالى استثمارات متوقعة 33 مليار جنيه.كشف المهندس عصام ناصف، رئيس مجلس الإدارة والعضو ا

باستثمارات 28 مليارًا وعلى مساحة 325 فدانًا





كتبت ـ بدور إبراهيم:

وقّعت شركتا «المستقبل للتنمية العمرانية» و«تطوير مصر» اتفاقية لتطوير وتنمية 415 فدانًا بمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، بإجمالى استثمارات متوقعة 33 مليار جنيه.

كشف المهندس عصام ناصف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية، أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ مشروع عمرانى متكامل بالشراكة مع شركة تطوير مصر على 325 فدانًا، وباستثمارات 28 مليار جنيه، بالإضافة إلى شراء 90 فدانًا لإقامة مشروعات تعليمية تشمل جامعات ومدارس باسثتمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه.

وأضاف أن توقيع عقد الشراكة مع «تطوير مصر» يمثل نموذجًا جديدًا يؤكد سعى الشركة للبحث عن حلول مرنة قابلة للتكرار للتعاون مع شركات التطوير العقارى الجادة، مشيرًا إلى أن «تطوير مصر» أثبتت فى السنوات الماضية امتلاكها فكرًا ورؤية مميزة فى التطوير العقارى.

وأشار إلى أنه سيتم تطوير مشروع الشراكة الذى يتضمن تنفيذ مجتمع عمرانى متكامل على 10 سنوات، يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منه فى 2022، ويشمل المشروع مركز أعمال يتضمن مساحات متنوعة تفى بمتطلبات السوق المختلفة، بينما يتم تنفيذ المدينة التعليمية التى قامت «تطوير مصر» بشراء قطعة الأرض الخاصة بها، على 8 سنوات.

وكشف الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة شركة تطوير مصر، عن نية الشركة بدء البيع والتسويق للمرحلة الأولى من المشروع العمرانى المتكامل خلال مارس 2018، كما تستهدف الشركة إطلاق المشروع التعليمى رسميًّا البالغة مساحته 90 فدانًا قبل الربع الثانى من 2018.

وأشار فى مؤتمر صحفى أمس إلى أن الشركة حرصت عقب دراسات مستفيضة على عقد شراكة استراتيجية مع «المستقبل للتنمية العمرانية»؛ لما لها من رؤية واستراتيجية واضحة، وهو ما انعكس على حركة التنمية السريعة بـ«مستقبل سيتى» من حيث سرعة إنجاز أعمال المرافق الأساسية.

وأضاف أن الشركة أرجأت التقدم للحصول على أراض بالشيخ زايد ضمن المطروحة بنظام الشراكة، للطرح المقبل، وتدرس حاليًّا الحصول على أراضٍ بالعاصمة الإدارية الجديدة، متوقعًا ارتفاع الأسعار بمتوسط %20 خلال العام المقبل بسبب زيادة أسعار مدخلات مواد البناء.