طرح اللحوم الطازجة والمجمدة فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من السوق

طرح 4 آلاف طن من اللحوم الطازجة و5 آلاف طن لحوم مجمدة فى الفروع والسيارات المتنقلة

أكد أحمد كمال المتحدث الرسمى بإسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة استعدت لموسم عيد الأضحى المبارك بكميات ضخمة من اللحوم المجمدة والطازجة إضافة إلى الخراف الحية وصك الأضحية بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وقال كمال فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن أسعار اللحوم فى المنافذ الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لن ترتفع وستظل ثابتة، موضحا ان سعر كيلو اللحمة السودانى 85 جنيهًا والمجمد 65 جنيهًا، وكيلو اللحمة البرازيلى المجمد 100 جنيه.

بينما تتراوح أسعار اللحوم فى محال الجزارة ما بين 120 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، و150 جنيها لكيلو البفتيك.

وأشار إلى أنه سيتم طرح تلك اللحوم فى فروع شركات الأهرام والنيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية إضافة إلى السيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين والتى تجوب المناطق الشعبية والأكثر احتياجا.

من جهته أكد مصدر حكومى فى الشركة القابضة للصناعات الغذائيه إحدى شركات وزارة التموين، لـ«المال» أن حصة المجمعات الاستهلاكية من اللحوم الطازجة والمجمدة تبلغ نحو 2 طن لكل فرع من الفروع التابعة للشركات الثلاثة الاهرام والنيل والإسكندرية.

وأوضح أنه سيتم طرح ما يقرب من 4 آلاف طن من اللحوم الطازجة وبما يقرب من 5 آلاف طن لحوم مجمدة فى الفروع والسيارات المتنقلة.

وفى سياق متصل وقع الاسبوع الماضى، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبوع الماضى اتفاق مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف لتوفير 700 طن لحوم أضاحى بما يقرب من 4 آلاف رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية.

وقال المصيلحى فى تصريحات صحفية انه تم توفير أكثر من 10 آلاف رأس ماشية جاهزة للذبح فى 65 شادر منتشر على مستوى الجمهورية.