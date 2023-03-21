طرح الـ50 ألف طن المستوردة خلال أيام.. التموين : سعر الأرز مرتبط بالعرض والطلب (فيديو)

قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن سعر الأرز في السوق المحلية مرتبط بالعرض والطلب، مشيرا إلى أن الوزارة قامت باستيراد 50 ألف طن أرز سيتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية الايام القادمة نتيجة زيادة الاستهلاك بنسبة 50% في شهر رمضان.

أنه منذ فترة طويلة تولي القيادة السياسية اهتماما كبيرا بالاحتياطات الاستراتيجية واقامة المعارض السلعية وتم الوصول حتي الان إلي 565 معرض وشادر اهلا رمضان و290 سيارة سلعية متنقلة.

وأضاف خليل خلال مداخله هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون، أنه يتم طرح السلع الغذائية والاستهلاكية في المنافذ الحكومية التابعة للوزارات، ويتم ضخ كميات كبيرة من السلع في معارض أهلا رمضان.

وتابع خليل أنه يتم يوميًا ضخ 150 طن من الدواجن بسعر 65 جنيه للكيلو الواحد، و30 طن من اللحوم بسعر 165 جنيه، والارز بسعر 14.5 جنيه، والسكر بسعر 14.5 جنيه وبعض الاسواق المحلية يصل فيها إلي 18 جنيهًا للسكر، و30 جنيهًا للأرز.

وأوضح خليل أن سعر الأرز في السوق المحلية مرتبط بالعرض والطلب، مشيرا إلى أن وزارة التموين قامت باستيراد 50 ألف طن أرز سيتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية الايام القادمة نتيجة زيادة الاستهلاك بنسبة 50% في شهر رمضان.

وأشار خليل إلى أنه خلال شهر رمضان ستكون كافة السلع الغذائية متوفرة دون حدوث أي أزمات، كما أن الاسعار ستشهد انخفاضات نتيجة توافر المعروض، وقيام العديد من المواطنين بعمل شنط رمضان.