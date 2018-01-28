طرح السندات الدولارية خلال الأسبوع الثانى من فبراير

الجارحى: خطة التخلص من دعم الطاقة معلنة.. ولا داعى للقلقالحكومة لا تنوى تصفية حصصها فى شركات.. ونسبة الطرح فى البورصة لن تتجاوز %20مها أبوودن:أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ «المال» أنه سيتم طرح السندات الدولارية فى الأسواق الدولية، خلال الأسبوع الثانى

الجارحى: خطة التخلص من دعم الطاقة معلنة.. ولا داعى للقلق





الحكومة لا تنوى تصفية حصصها فى شركات.. ونسبة الطرح فى البورصة لن تتجاوز %20



مها أبوودن:

أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ «المال» أنه سيتم طرح السندات الدولارية فى الأسواق الدولية، خلال الأسبوع الثانى من فبراير المقبل.

وأضاف أن الطرح سيكون فى بورصتى لندن ولوكسمبرج، كما كان فى الطرحين السابقين.

وترتب الحكومة حاليا إجراءات طرح شريحة من السندات الدولارية، بقيمة تتراوح بين 3 – 4 مليارات دولار، مع تحالف من بنوك الاستثمار – كشفت عنه «المال» نهاية الشهر الماضى – يضم إتش إس بى سى، ومورجان ستانلى، وسيتى بنك، وجى بى مورجان، وأبو ظبى الوطنى.

وطرحت الحكومة 7 مليارات دولار، خلال العام المالى السابق، عبر إصدارين، الأول فى يناير 2017 بقيمة 4 مليارات دولار، والثانى فى مايو بقيمة 3 مليارات دولار، لآجال 5 و10 و30 عاماً.

فيما يخص برنامج طرح الشركات الحكومية فى البورصة، قال الوزير: سنطرح حصص من ملكيتنا لا تتعدى %20، بهدف توسيع قاعدة الملكية، وتنشيط سوق المال، خاصة أن أخر طرح لشركات حكومية مر عليه وقت طويل.

ونفى نية الحكومة تصفية حصص ملكيتها فى ما بين 5 إلى 6 شركات، قائلا إن لفظ «divest» الذى ورد فى تقرير صندوق النقد الدولى، مجرد تعبير فنى للإشارة إلى طرح مساهمات حكومية فى تلك الشركات فقط.

وأضاف أن الحكومة ستعلن خطة مفصلة بجدول الطروحات الحكومية، نهاية الشهر الجارى.

ووصف تقرير لصندوق النقد الدولى، منتصف الأسبوع الماضى، طرح حصص من مساهمات حكومية فى مابين 5 إلى 6 شركات فى البورصة بلفظ «divest»، الذى يعنى بترجمته حرفيا «التصفية».

يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد أجرى تعديلات فى تشكيل اللجنة الوزارية المشرفة على طرح الشركات الحكومية فى البورصة، نهاية العام الماضى، لتصبح وزارة المالية هى المشرفة على الملف المتوقف منذ الإعلان عنه رسميا فى يونيو 2016، بدلاً من وزارة الاستثمار، فيما أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، لـ «المال» مطلع الشهر، أن وزير المالية سيعلن خطة الطروحات خلال يناير الجارى.

وتحفظ وزير المالية، فى رده على ما أشار إليه تقرير الصندوق، بشأن التخلص نهائيا من دعم الوقود خلال 18 شهراً، قائلاً: ليس هناك أى جديد بشأن خطة هيكلة دعم الطاقة.

وتابع: خطة الحكومة معلنة منذ العام المالى 2016/ 2017، بهيكلة الدعم خلال فترة ما بين 3 – 5 سنوات، وندرس كل الحلول الممكنة، وتأثيراتها بالشكل الذى يتناسب مع الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالى ليس هناك داع للقلق.