طرح الدفعة الأولى من أراضى المرحلة الثانية بالروبيكى

قابيل: تم تخصيص 116 وحدة إنتاجية بالمرحلة الأولى بالروبيكى بإجمالى 67% من مساحة المرحلة الأولى المرحلة الثانية ستخصص لاستيعاب توسعات المدابغ وإدخال المصنوعات الجلدية لتحقيق التكامل بين كل حلقات الصناعةالمال-خاصفيما يتعلق بنقل أصحاب المدابغ من منطقة مصر القديمة بسور مجرى العيون، إلى المدينة الصنا

قابيل: تم تخصيص 116 وحدة إنتاجية بالمرحلة الأولى بالروبيكى بإجمالى 67% من مساحة المرحلة الأولى

المرحلة الثانية ستخصص لاستيعاب توسعات المدابغ وإدخال المصنوعات الجلدية لتحقيق التكامل بين كل حلقات الصناعة

المال-خاص

فيما يتعلق بنقل أصحاب المدابغ من منطقة مصر القديمة بسور مجرى العيون، إلى المدينة الصناعية الخاصة بهم فى الروبيكى بمدينة بدر، فقد تم طرح الدفعة الأولى من قطع الأراضى بالمرحلة الثانية بمشروع مدينة الجلود بالروبيكي بمساحة إجمالية 85 ألف متر مخصصة لأنشطة الدباغة والصناعات الجلدية وهو ما يمثل 30% من مساحة المرحلة الثانية والتي تبلغ 280 ألف متر مربع.

صرح بذلك المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وقال إنه يجرى حاليا تنفيذ اعمال ترفيق المرحلة الثانية والتي بدأت منذ يناير الماضي حيث من المقرر الانتهاء منها نهاية شهر مارس المقبل، لافتا إلى أن هذه المرحلة ستسمح باستيعاب جميع التوسعات المطلوبة للمصانع الراغبة في اجراء توسعات لمصانعهم فضلا عن إدخال الصناعات التكميلية وكذلك منتجو الصناعات الجلدية ضمن هذه المرحلة للبدء في انتاج المصنوعات الجلدية لتحقيق اهداف وخطة الوزارة بأن تكون الروبيكي تجمعا متكاملا يضم كل حلقات الصناعة من الجلد الخام الي المنتج النهائي الذى يزيد من القيمة المضافة لهذه الصناعة الحيوية.

واشار قابيل الي ان العمل يجرى داخل الموقع وفق الخطة الموضوعة لانجاز هذا المشروع القومى الضخم والذى سيسهم فى احداث طفرة كبيرة فى صناعة الجلود مما يجعل من مصر مركزاً استراتيجياً لصناعة الجلود اقليمياً ودولياً، لافتاً الى انه تم الانتهاء من اعمال منطقة الخدمات والتي تضم المحال التجارية والمطاعم والمركز الصحى بالإضافة الى مركز الشرطة ووحدة المطافى، فضلاً عن استكمال الانشاءات الخاصة بالقواعد الخرسانية بالمنشآت وتوصيل الخدمات.

واوضح الوزير انه تم حتى الان الانتهاء من تخصيص 116 وحدة انتاجية جديدة داخل مدينة الجلود باجمالي مساحة تمثل 67% من المرحلة الاولي وبالتالي لا تزال هناك 33% من المساحة ستخصص لباقي المدابغ التي ستنتقل من منطقة مجري العيون الي الروبيكي ومعظمها تحتاج الي مساحات صغيرة، لافتا في هذا الاطار الى أن المدابغ التي انتقلت بالفعل بدأت مراحل التشغيل بكامل طاقتها الانتاجية وبعضها قام بالتصدير بالفعل من الروبيكي.

وفيما يتعلق بموقف عملية انتقال المدابغ من منطقة مجرى العيون مصر القديمة الى الموقع الجديد بالروبيكى أشار قابيل الى ان اعمال النقل ما زالت جارية للمدابغ التي استوفت الإجراءات، وجار استكمال هدم المنشآت التي تقدمت للحصول على تعويضات، لافتاً في هذا الصدد الى انه بنهاية شهر سبتمبر الماضى تم إيقاف تلقى الطلبات الى لجنة التعويضات وجار حالياً تلقى استكمال المستندات من الراغبين في الحصول على تعويضات وذلك بحد اقصى نهاية شهر أكتوبر الحالى لتنتهى اعمال اللجنة منتصف شهر نوفمبر المقبل.